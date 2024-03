La Xunta insiste en que no declarará "de oficio" zonas tensionadas

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, ha reiterado que la Xunta no declarará "de oficio" zonas de alquiler tensionadas y ha afirmado que estudiarán aquellas solicitudes que le lleguen de los ayuntamientos.



En una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, Vázquez ha vuelto a criticar que la ley de vivienda estatal es "insegura" y "nada clara". Así, ha explicado que los ayuntamientos deben ser "concretos" y, además de presentar la solicitud "deben dar soluciones". "Así lo dice la ley y deben estar debidamente argumentados y justificados", ha insistido.



Sobre el índice de precios de referencia para limitar los precios del alquiler en áreas tensionadas, la vicepresidenta segunda en funciones ha lamentado que "no hay presupuesto" y que "una vez más el Gobierno central invita y las comunidades pagan" o, en este caso, ha añadido, "al final los que pagan son los propietarios".



En todo caso, ha asegurado que la Xunta estudia "con detalle" desde un punto de vista técnico "las implicaciones de este índice" que, ha lamentado, "una vez más fue diseñado sin la consulta ni la escucha de ninguna de las comunidades autónomas". Aunque ha reconocido que todavía no han finalizado ese estudio, Vázquez ha señalado que esta norma es, "una vez más", un "brindis al sol" y "un engaño" para aquellas personas "que les cuesta llegar a fin de mes o que quieren independizarse".



"Pone el foco en los grandes tenedores, hay que hacer estudios en los ayuntamientos del número de grandes tenedores, que casi es inexistente en Galicia, ver el número de pisos que llevan sin alquilarse en los últimos cinco años, también hay que estudiar el incremento de los precios, si fueron en función del IPC o se incrementaron más...", ha detallado.



Casos de A Coruña y Santiago

Cuestionada por las solicitudes de zona de alquiler tensionado de los ayuntamientos de A Coruña y de Santiago, la representante del gobierno autonómico ha manifestado que la capital gallega "hizo un anuncio a través de los medios", pero por el momento "no envió ningún tipo de solicitud".



En el caso de A Coruña, Vázquez ha expuesto que fue una solicitud "en víspera de las elecciones autonómicas", pero era "de medio folio y con un deseo", en el que, según ha apuntado, "se decía que se declarase todo el ayuntamiento como zona tensionada, algo que no tiene sentido".



En esta línea, ha asegurado que le trasladaron al gobierno municipal coruñés que "si tenía dudas" la administración autonómica se sentaría con ellos, pero "hay que cumplir una serie de requisitos", entre ellos, ha indicado, "ver el número de viviendas, saber cuáles están alquiladas, cuáles son los motivos y una planificación para dar respuesta a la problemática de la vivienda".



"No recibimos respuesta y por ahora no nos pudimos poner a estudiar. Es más, A Coruña está representado a través de la Fegamp, hay un concejal de la propia ciudad que forma parte del Observatorio da Vivenda, ya tuvimos alguna reunión y no ha habido avances al respecto", ha apuntado.



PXOM de Vigo

Asimismo, preguntada por el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo, Vázquez ha lamentado que el Ayuntamiento de Vigo "lleve 10 años tramitando este documento urbanístico".

Para Vázquez, el Plan es "muy poco ambicioso" y "ni siquiera cumple todos los preceptos establecidos por ley". Ha ejemplificado que el ayuntamiento vigués "retiró la protección a la fortaleza de O Castro y el Parque de Castrelos, otra de las joyas patrimoniales, también decidió retirar esa protección".



"Tal y como está ahora mismo el planeamiento, cualquier persona u organización que presente una denuncia sabemos cuál va a ser el resultado, que nos volveremos a quedar sin plan general", ha reiterado.



Ahora, ha insistido, "toca revisar ese plan", pero el Ayuntamiento, ha continuado Vázquez, "debe cumplir". "Pasaron las elecciones, más vale ahora trabajar de la mano y que el Ayuntamiento no le haga daño a sus ciudadanos", ha relatado, antes de recordar que la ahora concejala de Urbanismo de Vigo, María José Caride, y que ya fue conselleira, "no quiera caer en el mismo error y no dar pie a que nadie realice una denuncia y que ese plan vuelva a quedar en nada".



Este lunes, la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, mantendrá una reunión con la edil viguesa para abordar las modificaciones en el PXOM.



Ley del litoral

Además, Ángeles Vázquez ha mostrado de nuevo su "sorpresa e indignación" por la decisión del Tribunal Constitucional de mantener suspendida parte de la ley de gestión del litoral recurrida por el Gobierno central que, según la vicepresidenta en funciones, "se tomó de forma precipitada".



En este sentido, Vázquez ha advertido sobre el hecho de que se "paralicen inversiones", lo que provoca, entre otras cosas, que "las industrias se vayan a Portugal".



"No entendemos la decisión que tomó el Tribunal Constitucional y espero que se repiense. Censuramos esta resolución judicial y la falta de trato dispensado a Galicia en relación con otras comunidades, como es el caso del País Vasco o Cataluña", ha argumentado.



Por otra parte, preguntada sobre el nuevo Gobierno que deberá conformar Alfonso Rueda, Ángeles Vázquez ha señalado que se trata de una decisión que "corresponde únicamente al presidente de la Xunta".



"Estamos a su disposición. Cualquier decisión que tome bien tomada va a estar, ya que seguro que lo va a hacer pensando en el bien de Galicia y en el conjunto de las gallegas", ha concluido.