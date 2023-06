La Xunta no emitirá ningún informe sobre eólica marina mientras el Gobierno no establezca un marco normativo

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha avanzado que el Gobierno gallego no emitirá ningún informe de impacto ambiental de proyectos de eólica marina mientras el Ejecutivo central no establezca un marco normativo.



“En este momento, los parques no se pueden tramitar, no hay un marco legal para su tramitación y, por lo tanto, no tiene sentido que se nos esté solicitando informes de impacto ambiental”, razona Conde.



En declaraciones tras la reunión del Observatorio da Eólica Mariña, acompañado de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha explicado que en ese encuentro se ha abordado garantizar la “compatibilidad” de proyectos con el sector pesquero y “hay una visión compartida de trasladar al Ministerio la necesidad de un mayor diálogo”.



Remarca que el Gobierno aprobó los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), pero las comunidades siguen a la espera de que “haya una mayor información sobre los mismos”.



“En este momento no hay un marco normativo que permita establecer un procedimiento para la tramitación de los parques. Tampoco hay un marco normativo para el desarrollo de las diferentes subastas y, por lo tanto, la decisión compartida dentro del Observatorio es que la Xunta de Galicia no va a emitir estos informes hasta el momento en el que el Ministerio pueda concretar, se pueda aprobar un marco normativo que establezca el procedimiento de tramitación de los parques”, apunta.



El Ejecutivo autonómico echa en falta información más detallada sobre los caladeros existentes, un cronograma, convocatoria de pujas de lámina de agua, un modelo de evacuación de energía centralizado y conocer el sistema de compensaciones.



RETRASO HASTA EL NUEVO GOBIERNO



Incide en la necesidad de “diálogo” y “consenso” a través de un marco legal que “sea garantista desde el punto de vista de la tramitación de los diferentes parques”. “No hay posibilidades en estos momentos de tramitar administrativamente ningún parque eólico”, zanja el vicepresidente primero. “Creo que en ese contexto avanzar informes sectoriales no parece ser el mayor procedimiento para dar certezas, sobre todo al sector”, agrega.



Tras la convocatoria de elecciones en España, Conde reconoce que el marco normativo “tendrá que esperar a constitución de un nuevo gobierno”. “Pero sí entendemos que, lógicamente, compartir la información de planificación de espacios marítimos parece razoable”, apostilla. “En estos momentos es precisamente que no será posible aprobar ese marco normativo y, por lo tanto, tampoco es razonable emitir ningún tipo de informe sobre algo que no se puede tramitar”, insiste.



El sector de eólica marina supondrá generar unos 8.000 puestos de trabajo en Galicia y una inversión de 1.200 millones de euros, según las previsiones de la Xunta.