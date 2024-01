La Xunta pide avanzar y no confrontar: "Si hay responsabilidades que las dirima la Fiscalía"

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ánxeles Vázquez, ha opinado este lunes que es hora de avanzar y dejar atrás las discusiones con el Gobierno central sobre la gestión del vertido de pellets y ha señalado que "si hay responsabilidades que las dirima la Fiscalía".



"Que digan otros si se hizo bien o no. Yo estoy confiada en que la Xunta, con la activación del Camgal (Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia lo hizo de 10, por no decir de Matrícula de Honor", ha dicho este lunes en declaraciones a los medios.



Tras firmar un convenio con representantes de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), la conselleira ha avanzado que la Xunta ha cerrado ya el informe que le va a enviar a la Fiscalía sobre el vertido de pellets provocado por la pérdida de seis contenedores del buque Toconao el pasado 8 de diciembre frente a las costas portuguesas, uno de ellos con este material plástico.



Ese contenedor estaba cargado con 1.050 sacos de 25 kilogramos cada uno de pellets, cuyo contenido se ha ido diseminando por la costa gallega primero y por el Cantábrico posteriormente.



La conselleira ha insistido en la necesidad de que las administraciones colaboren, ejerzan cada una sus competencias y dejen de discutir sobre la responsabilidad de cada una de ellas, ha dicho, si bien a continuación ha insistido en su versión del inicio del conflicto.



"Partimos de la base de que no comenzamos bien. La Xunta no tiene información entre el 8 de diciembre -día del vertido en Portugal- y el 3 enero", ha señalado Vázquez, que ha indicado que "al no haber comunicación la gente se busca la vida", ha dicho en alusión a los contactos directos entre distintos municipios y la aseguradora del buque.



Respecto a las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, la conselleira ha insistido en que "la sociedad está cansada" del cruce de acusaciones entre distintas administraciones por un suceso "en aguas que no son gallegas" y ha instado al ministro a trabajar a y a ejercer sus competencias, que son poner medios para buscar sacos de pellets en el mar.

Operativo de recogida de pellets y otros plásticos

Vázquez ha informado de que hasta el día de ayer, domingo 14 de enero, el operativo puesto en marcha por la Xunta ha recogido el equivalente a 92 sacos de pellets (2.300 kilogramos) y ha llamado la atención de que hasta el momento los integrantes de ese mismo operativo han retirado de las playas "4.186 kilogramos de otros tipos de plásticos, casi el doble".



En la jornada de este lunes los operarios, hasta 349, están trabajando en 63 playas de 30 municipios, un trabajo que se organiza la noche anterior y en función de la llamadas al 112, al servicio Guardacostas y a los agentes ambientales.



A estas personas se une un equipo de 56 formadores de voluntarios, así como dos helicópteros de Guardacostas y doce embarcaciones del servicio autonómico.



Y "desde hace tres días" el Gobierno ha puesto a disposición de la Xunta un helicóptero diario para buscar pellets en el mar, un medio de competencia del Gobierno.



Vázquez también ha avanzado que mañana martes la Xunta dará a conocer a los integrantes del comité de expertos anunciado la pasada semana y ha invitado a las organizaciones ecologistas y medioambientalistas a que hagan sus propuestas, siempre que se traten de expertos, "científicos, investigadores, biólogos, químicos..." que trabajen en estas áreas.



Sobre el informe de corrientes, la conselleira ha explicado que los últimos informes y "simulaciones" realizadas por técnicos de la Xunta apuntan a que las corrientes llevarán los pellets hacia el Cantábrico, de modo que evitarían las costas gallegas.



La vicepresidenta gallega ha indicado también que la subdirectora de residuos de la Xunta se pondrá en contacto en la jornada de este lunes con los municipio para tener "un cómputo real" de toda Galicia y ha avanzado que su departamento enviará muestras de los pellets al Gobierno.

"Vertido sin impacto significativo para los mamíferos marinos"

Xavier Pin, del Cemma, ha asegurado que si bien cualquier vertido al mar es "un desastre y un peligro", en el ámbito concreto de los mamíferos marinos este vertido concreto de pellets "no va a tener un impacto significativo" sobre estos animales, ya que el mar está lleno de otros productos, -entre ellos otros plásticos- "mucho más peligrosos" para los cetáceos.



"Si (el vertido de pellets) sirve para concienciar a las personas sobre los residuos plásticos esa será la lección más importante que deje este vertido de pellets", ha señalado Pin, que ha indicado que estos días de recogida en las playas están animando a los voluntarios que participan a retirar todo tipo de residuos, principalmente plásticos, y no solo los pellets.



El integrante de Cemma ha insistido en "un mensaje de tranquilidad" sobre este vertido en cuanto a los mamíferos marinos y ha opinado que en Galicia la gente tiene "tantos traumas del pasado" en relación a otros vertidos -como el del Prestige- que "reacciona más por el inconsciente que por la razón".