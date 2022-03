La Comisión Europea denuncia la "desaparición" de la periodista rusa que denunció la guerra en televisión

La Comisión Europea denunció este martes la "desaparición" de Marina Ovsianikova, la periodista rusa que irrumpió ayer en directo durante el noticiero Vremya del Canal 1 gritando proclamas y sosteniendo un cartel contra la guerra en Ucrania.





"Marina fue detenida y ha desaparecido. Sus abogados no están autorizados a contactar con ella", dijo el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Peter Stano, que afirmó que la periodista "adoptó una postura moral valiente y se atrevió a objetar las mentiras del Kremlin".





Según el responsable del grupo de protección de los derechos humanos Pavel Chikov, Ovsianikova fue detenida por la policía, señala Sputnik y el canal, uno de los principales de la televisión estatal de Rusia abrió una investigación de lo que calificó de "accidente con una intrusa".





La periodista entró en el plató de televisión y mostró detrás de la presentadora una pancarta con el mensaje "No guerra. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Russians against war (rusos contra la guerra)".





En las redes sociales circuló también un vídeo de la periodista llamando "agresión" de Rusia las operaciones bélicas actuales contra Ucrania y responsabilizando directamente al presidente Vladímir Putin.





Tras decir que le daba "mucha vergüenza" trabajar para el Canal 1 porque decía mentiras, acusó a la televisión de "zombificar a la gente rusa", y llamó a salir a las calles.





El portavoz de la Comisión Europea dijo, durante la rueda de prensa diaria de la institución, que "los aparatos del Estado (ruso) continúan su presión contra la oposición doméstica, negando sus derechos básicos, tales como la libertad de opinión y de expresión".





En el vigésimo día de guerra, Stano leyó hoy un comunicado con el que Bruselas "condena enérgicamente los bombardeos contra objetivos civiles en Ucrania, el más reciente, el bombardeo de civiles en Kiev y el sitio brutal de la ciudad de Mariúpol.









El portavoz comunitario pidió a Rusia que "ponga fin inmediatamente" a los bombardeos dijo que los ataques "constituyen un violación seria del derecho internacional humanitario" y aseguró que "los responsables de estas serias violaciones y crímenes de guerra rendirán cuentas".