Continúan los combates en las calles de Severodonetsk en el día 97 de la invasión de Ucrania

Día 97 de la invasión rusa de Ucrania: las tropas rusas consolidan su avance en la ciudad de Severodonetsk, en Lugansk, donde se lucha casa por casa. Su importancia estratégica radica en que es la última gran urbe que queda en manos ucranianas en esa región.





El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, que ha informado de que su país pierde entre 60 y 100 soldados diarios, ha dicho en su último discurso que la situación en el frente de batalla hay que verla de manera integral porque, dice, en otras zonas del país, como en Jerson, los ucranianos están contraatacando con éxito.





El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que Estados Unidos enviará más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para lanzar ataques con mayor precisión. Pero no podrán emplearse para realizar ataques dentro del territorio ruso.





En el 97 día de invasión rusa de Ucrania, estas son las claves y los últimos acontecimientos:





Sobre el terreno

Las tropas rusas se afianzan en Severodonetsk: Las tropas rusas están afianzándose en la ciudad ucraniana de Severodonetsk, en la región oriental de Lugansk, según el último parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.





Según el parte, en dirección a Donetsk, las unidades rusas, con apoyo de la fuerza aérea, centran sus esfuerzos en distintas operaciones ofensivas, incluso con la utilización de lanzacohetes MLRS.





Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (EEUU), la decisión de Rusia de concentrar fuerzas en el este ucraniano para capturar nuevos territorios, como Severodonetsk y el Donbás en general, "crea las condiciones para intensificar los contraataques de las fuerzas ucranianas en la región de Jersón, donde las tropas rusas son cada vez "más vulnerables".





El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, dijo en su discurso de esta madrugada que la situación tiene que abordarse de "manera integral", no por un área "donde está la situación más difícil y que llama más la atención, sino por toda la línea del frente".





"La situación en la dirección de Donbás es muy difícil. Severodonetsk, Lysychansk, Kurakhove están ahora en el epicentro de la confrontación. Dada la presencia de una planta de producción química a gran escala en Severodonetsk, los ataques del ejército ruso en la zona, incluidos los bombardeos aéreos, son simplemente una locura", dijo.





Tenemos cierto éxito en la dirección de Jerson y avanzamos en Járkov. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están rechazando la presión de los ocupantes en la región de Zaporiyia", afirmó.





Entre 60 y 100 soldados ucranianos muertos al día: El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reconocido que la situación en su país, especialmente en el Donbás, es "muy difícil" y que mueren "entre 60 y 100 soldados en acción por día y otras 500 personas resultan heridas".





En unas declaraciones al sitio web estadounidense Newsmax, que recogen también las agencias ucranianas, el presidente ucraniano reiteró que su país es el "perímetro defensivo" frente a Rusia y que "es una barrera física formada por nuestra gente". “Tenemos que darnos cuenta de quién es el poder oscuro: es Rusia”, declaró Zelenski. "Y Rusia no se detendrá en Ucrania, seguro".





Diplomacia

Sistemas de misiles de EEUU para Ucrania: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que Estados Unidos enviará más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para lanzar ataques con mayor precisión. "He decidido que proporcionaremos a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar objetivos clave con mayor precisión en el campo de batalla", escribió Biden en una columna de opinión publicada a última hora en el diario The New York Times.





Un funcionario del Gobierno explicó en una llamada con los medios que Estados Unidos aportará un sistema de misiles de largo alcance como parte de un nuevo paquete de 700 millones de dólares en armas.





Según la fuente, el nuevo envío de armamento incluirá los denominados "High Mobility Artillery Rocket Systems" (HIMARS) Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad, que permitirán ataques más precisos de objetivos desde una distancia mayor.





En este sentido, el funcionario precisó que este sistema se utilizará contra los sistemas rusos y que no se emplearán dentro del territorio ruso.





Dinamarca, como otros nórdicos, se protege: Dinamarca celebra este miércoles un referendo sobre la excepción a la política común de defensa y seguridad en la Unión Europea (UE) que mantiene desde hace tres décadas, convocado como respuesta a la intervención militar de Rusia en Ucrania.





Dinamarca rechazó en 1992 en referendo el tratado de Maastricht, aunque lo aprobó un año después en una nueva consulta que incluía excepciones en cuatro áreas: unión monetaria y económica, defensa, cooperación policial y jurídica y ciudadanía, aunque esta última se considera intrascendente tras el tratado de Ámsterdam.





La excepción en defensa supone que Dinamarca no puede participar en misiones militares de la UE -pero sí civiles- ni en discusiones ni negociaciones relacionadas con esa área, y le impide pertenecer a la Agencia de Defensa Europea y la Cooperación Estructurada Permanente (CEP).





5,2 millones de niños ucranianos necesitan ayuda: Unos 5,2 millones de niños ucranianos, entre ellos 2,2 millones refugiados en otros países, precisan urgentemente de ayuda humanitaria a consecuencia de una guerra que ha obligado a dejar su hogar a dos de cada tres menores en su país, advirtió el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).





La guerra está teniendo "consecuencias devastadoras para los niños a una escala y velocidad no vistas desde la Segunda Guerra Mundial", aseguró UNICEF en un comunicado que se publica en coincidencia con la celebración en Ucrania y otros países del Día del Niño.





Al menos 262 niños han sido asesinados y otros 415 resultaron heridos en el conflicto, principalmente en ataques con armas explosivas en zonas pobladas, y muchas de estas ofensivas han dañado o destruido infraestructuras vitales para la infancia, incluyendo cientos de centros educativos y de instalaciones sanitarias.