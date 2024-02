El Ejecutivo argentino ratifica meta de equilibrio fiscal tras fracasar la ´ley ómnibus´ de Milei

El Ejecutivo argentino ratificó este miércoles la meta del déficit cero, a pesar de que no pudo aprobar en la víspera en el Congreso el proyecto de 'ley ómnibus', impulsado por Javier Milei y que establecía las bases para su plan de Gobierno.



"Esto no pone ninguna traba al plan económico", dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de diaria en la sede del Ejecutivo y agregó: "Por supuesto, el déficit cero es nuestra prioridad", "la inflación sigue bajando" y "los objetivos los vamos a alcanzar con o sin ley".



"Nuestro ordenamiento fiscal, que era prioritario, está garantizado", afirmó el portavoz, porque "en enero se logró el equilibrio financiero".



El Gobierno del ultraliberal Milei se puso como objetivo lograr el equilibrio fiscal, desde el rojo de 6,1 % del PIB con que terminó 2023.



El rojo fiscal es parte de los severos desequilibrios macroeconómicos que padece Argentina, con una inflación del 211,4 % anual -la más alta del mundo-, una pobreza superior al 40 %, en tanto tiene cerrados los mercados de deuda mientras mantiene un programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de 45.000 millones de dólares.



En este contexto, el Gobierno de Milei fracasó este martes en que la Cámara baja votara los artículos en particular de su ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el proyecto estrella del presidente ultraliberal con el que busca desregular la economía y minimizar la presencia del Estado.

El oficialismo había logrado la aprobación en general de la 'ley ómnibus' en Diputados el 2 de febrero pasado, pero perderá esa condición porque regresará a comisión.



"El éxito económico o el éxito en materia inflacionaria o fiscal esto no lo modifica", insistió Adorni.

"Sin ley logramos el equilibrio fiscal y sin ley, las previsiones de inflación están a la baja", describió.

Adorni admitió que el fracaso legislativo "simplemente" retrasa las desregulaciones que requería el Gobierno de Milei, pero confió en que "ese futuro va a llegar".



Las palabras de Adorni fueron en línea con las declaraciones previas que había hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista con el canal LN+.



"La no aprobación de la ley ayer no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales. No se puede gastar más de lo que se recauda", declaró Caputo, al recordar que había retirado del proyecto el capítulo fiscal para facilitar la votación.



"No afecta las cuentas a nivel nacional para alcanzar el equilibrio fiscal. Es muy poco lo que hemos puesto ahí (en la ley) que impacta en nuestros números fiscales", explicó, y afirmó que va a "lidiar con el déficit profundizando el ajuste en las partidas conocidas".



El ministro agregó que "la inflación ya está bajando", porque los pronósticos bajaron desde 30 % a 20 % mensual en enero y por debajo de 20 % mensual en febrero.