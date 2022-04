Imran Khan, destituido como primer ministro de Pakistán por el Parlamento

El político y exjugador de críquet Imran Khan vio hoy el fin de su Gobierno como primer ministro de Pakistán tras perder una moción de censura en el Parlamento, promovida por la oposición, pese a las tácticas de sus aliados para bloquear la votación.





La moción aprobada durante una convulsa jornada, con el voto de 174 de los 342 legisladores que componen la Asamblea Nacional (Cámara baja), convirtió a Khan en el primer jefe de Gobierno paquistaní en ser removido de su cargo por el Parlamento.





"Se acerca un nuevo amanecer, se acerca un nuevo día, y las oraciones de millones de paquistaníes han sido escuchadas por Alá. No vengaremos a nadie, no enviaremos a ningún inocente a la cárcel pero la ley se abrirá paso", dijo el líder opositor Shehbaz Sharif a la cámara tras el anuncio del resultado.





"Habrá un estado de derecho", agregó el opositor que se perfila como candidato a tomar el puesto de Khan.





Demoras y tropiezos

La sesión que comenzó a las 10.30 horas (4.30 GMT) enfrentó varios retrasos promovidos por los aliados de Khan, con reuniones de los partidos, pausas, y extensos discursos, lo que fue visto como una táctica del Gobierno para demorar la votación.







La votación comenzó a la medianoche justo después de que el jefe de la Asamblea Nacional de Pakistán, Asad Qaiser, presentara su renuncia al pleno alegando que no podía formar parte de una conspiración extranjera.





Khan, que ya había logrado impedir que la votación de la moción se llevara a cabo hace una semana, ha asegurado tener pruebas de la conspiración, de la que señaló directamente a Estados Unidos, tras su viaje a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, un encuentro que coincidió con la invasión a Ucrania.





Asad Qaiser aseguró a los parlamentarios haber visto las pruebas de tal conspiración, por lo que no podía ser parte de ello.





"Bajo juramento, es mi deber proteger la integridad y la soberanía del Estado de Pakistán (...) No puedo permanecer más en el puesto. Renuncio a mi cargo", dijo Asad Qaiser mientras presidía la cámara.

Este es el segundo intento de la oposición conjunta de llevar adelante la votación, después de que el pasado día 3 Qasim Suri, impidiera la consulta.





Qasim Suri declaró entonces la ilegalidad de la moción ya que, secundando una teoría presentada por Khan, esta era parte de una conspiración internacional. Poco después el órgano legislador fue disuelto por el presidente de Pakistán, Arif Alvi, a petición del primer ministro.





Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró ilegal hace dos días la acción de Qasim Suri, y ordenó la reinstalación del Parlamento y la celebración de la consulta, descartando la teoría de la conspiración.





La máxima sala se preparaba para una audiencia especial si pasada la medianoche los oficialistas persistían en impedir la votación, según fuentes judiciales citadas por varios medios paquistaníes.





Este movimiento fue visto como el movimiento crucial que derivó en la renuncia de Qasim Suri, y el inicio de la votación.





Volverá más fuerte

"Imran Khan sacrificó su gobierno pero no aceptó la esclavitud. La derrota temporal no es equivalente a la derrota total. El pecado de Imran Khan es que consolidó un bloque musulmán, Imran Khan hizo una política exterior independiente. Imran Khan no se inclinó", dijo al Parlamento Ali Muhammad Khan, del PakistánTehreek-e-Insaf (PTI), la formación del Khan.







"Imran Khan volverá con una mayoría de dos tercios”, añadió el parlamentario, que fue el único representante de la formación oficialista que permaneció en el pleno durante la votación.





Khan había perdido efectivamente la mayoría en la asamblea hace escasamente dos semanas cuando un aliado clave de la coalición con al que formó gobierno en 2018, dijo que sus siete legisladores votarían con la oposición.





Nuevo gobierno

El Parlamento deberá ahora elegir a un nuevo primer ministro para tomar el lugar de Khan y completar su mandato, que debía concluir a mediados de 2023.







Ayaz Sadiq, que asumió hoy la dirección del debate tras la renuncia del jefe de la cámara, indicó hoy que los documentos de nominación podrán presentarse antes de las 14.00 horas del 10 de abril.





"La votación para elegir al nuevo primer ministro se llevará a cabo el 11 de abril a las 11.00 horas”, dijo Sadiq antes de dar por concluida la maratónica sesión de hoy.





Los partidos ya han asomado el nombre de Shehbaz Sharif como el elegido para sustituir a Khan como nuevo primer ministro.





La prematura salida de Khan, que debía concluir su mandato en el verano de 2023, después de su victoria en las elecciones de julio de 2018, ya es habitual en Pakistán, donde ningún primer ministro ha completado jamás su ciclo.