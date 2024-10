Kamala reitera ante votantes judíos el derecho de Israel a defenderse

La vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha reiterado este viernes, coincidiendo con la festividad judía del Yom Kipur o Día del Perdón, el derecho de Israel a defenderse y ha asegurado que "siempre" trabajará para "garantizar la seguridad del pueblo de Israel y del pueblo judío".

"Este año las fiestas llegan en un momento especialmente difícil. A principios de esta semana, se cumplió un año del brutal atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre. Y sé que ha reavivado lo que ha sido un miedo profundo y duradero entre los judíos, no sólo en Israel, sino también en Estados Unidos y en todo el mundo. (...) Como presidenta, siempre trabajaré para garantizar la seguridad del pueblo de Israel y del pueblo judío aquí en Estados Unidos y en todo el mundo", ha declarado.

Durante una llamada telefónica con votantes judíos, la candidata a la Presidencia de Estados Unidos ha insistido en que garantizará que "nada parecido a los horrores" del 7 de octubre vuelva a ocurrir. Para ello, ha asegurado que Israel "siempre" tendrá "lo que necesita para defenderse de Irán y de los terroristas respaldados por Irán".

En esta línea, Harris ha cargado contra la República Islámica, a la que ha calificado de "fuerza desestabilizadora y peligrosa", por respaldar al partido-milicia libanés Hezbolá y a los rebeldes hutíes de Yemen, que también suponen una "amenaza" para Israel.

Además, la vicepresidenta ha criticado a su rival, el republicano Donald Trump: "Después de que Irán y sus apoderados atacaran bases y tropas estadounidenses, Trump no hizo nada. Y se retiró del acuerdo nuclear sin ningún plan, lo que llevó a un programa nuclear iraní sin restricciones", ha declarado.

Asimismo, ha alertado de que el expresidente "no es solo una amenaza en la escena mundial", acusándolo de haber hecho "suyos peligrosas y odiosas" expresiones antisemitas y de haber creado "miedo y división".

La llamada se ha producido con motivo del Yom Kipur o Día del Perdón, la festividad más solemne y sagrada del calendario judío y que sus fieles celebran esta noche del viernes 11 de octubre hasta la caída de la tarde del sábado.

Harris ha asegurado que la diplomacia es "(su) camino preferido" para alcanzar dicho acuerdo, mientras ha asegurado que "todas las opciones están sobre la mesa".

"No vamos a renunciar (...) No podemos. Y nunca dejaré de luchar por la liberación de todos los rehenes, incluidos, por supuesto, los siete ciudadanos estadounidenses, vivos y fallecidos, que siguen retenidos. Luchamos por ellos todos los días. (...) Y no podemos descansar ni descansaremos hasta que todos los rehenes estén en casa", ha señalado.

Por otra parte, la candidata ha sacado pecho de su dilatada lucha contra el antisemitismo como fiscal y más recientemente como vicepresidenta del Gobierno de Joe Biden, y ha prometido que hará "todo lo que esté en (su) mano" para combatirlo, si obtiene la victoria en los comicios del próximo 5 de noviembre.

"Creo que todo el mundo debe tener libertad para practicar su religión y expresar su fe, y libertad para estar a salvo de la violencia y el miedo. Eso es por lo que estamos luchando en estas elecciones. La nuestra es una lucha por la libertad, como la libertad de una mujer de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, como la libertad de estar a salvo de la violencia armada, como la libertad de amar a quien amas abiertamente y con orgullo", ha concluido.