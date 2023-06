Putin asegura que Rusia no renuncia a negociar con Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó ayer ante siete líderes africanos que Rusia no renuncia a las negociaciones para buscar una solución pacífica al conflicto en Ucrania. “Queridos amigos, no hemos sido nosotros, sino el liderazgo de Ucrania los que anunciaron que no llevarán a cabo ninguna negociación. Sin duda, estamos dispuestos a estudiar todas sus propuestas”, dijo Putin durante la reunión, que se celebró en el Palacio de Constantino de San Petersburgo.



Putin aseguró que Rusia valora la postura de los países africanos “a favor del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad mundial”, así como “la formación de un modelo más justo de relaciones internacionales”. “Quiero subrayar una vez más que estamos abiertos a un diálogo constructivo con todos los que desean el establecimiento de la paz sobre los principios de la justicia y los intereses legítimos de las partes”, agregó al respecto.



El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, por su parte consideró que ha llegado la hora de “terminar la guerra” en Ucrania. “Ha llegado la hora para ambas partes de iniciar negociaciones y terminar la guerra”, le dijo Ramaphosa a Putin durante el encuentro, al que asisten también otros seis dirigentes africanos. Agregó que “esta guerra causa inestabilidad y daño a varios países en todo el mundo”. “Y nosotros, los países africanos, sentimos en carne propia las consecuencias de esa guerra”, aseguró.



Ramaphosa, que preside la delegación africana que llegó a Moscú tras entrevistarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Kiev, presentó ante Putin un plan de paz de diez puntos y calificó de “histórica” la misión de los dirigentes africanos para contribuir a la solución del conflicto ucraniano. “Esta misión tiene un significado histórico. El continente africano, que hoy representan aquí siete países, nunca antes estuvo implicado en misiones parecidas”, reconoció.



Zelenski había pedido el viernes la retirada rusa para lograr una “paz verdadera y justa” tras reunirse en Kiev con los líderes de Sudáfrica, Senegal, Egipto, Uganda, Zambia, Congo y Comores. “Es obvio que el cese del terror ruso y la retirada de toda su gente del territorio de Ucrania es lo que puede detener esta guerra”, escribió en su canal de Telegram. Hay que tener en cuenta que el conflicto ya dura más de un año, con miles de víctimas.