Ucrania avanza en el sur y Rusia se atribuye éxitos en el norte del frente

La contraofensiva ucraniana continuó este jueves en las regiones de Zaporiyia (sur) y Donetsk (este), mientras Rusia intensificó sus bombardeos y ataques en el noreste de Ucrania, donde aseguró haber logrado algunos éxitos.



De acuerdo con los militares ucranianos, sus fuerzas consolidan las conquistas en el área de Urozhaine (Zaporiyia) y se atrincheraron en el sur de la localidad, considerada clave para el futuro avance hacia la costa del mar de Azov. El avance de las fuerzas de Kiev también lo confirma el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que ratificó hoy la recuperación de Urozhaine.



Además, el ejército ucraniano avanzó al noreste de la estratégica aldea de Robotyne, también en Zaporiyia, y “probablemente ha logrado amplios avances” en áreas colindantes, señala el ISW. Kiev lleva ya varias semanas informando de intensos combates en esta zona, algo que confirman también los blogueros militares rusos.

Victorias de Moscú

El ejército ruso aseguró por su parte que había avanzado en los frentes de Donetsk y Jarkov, en el noreste de Ucrania.



“En el frente de Donetsk las unidades de la agrupación militar ‘Sur’ rechazaron cuatro ataques del Ejército ucraniano en las cercanías de las localidades de Zaliznyanske, Staromijailivka y Krasnohirivka. Los grupos de asalto llevaron a cabo acciones ofensivas exitosas y mejoraron sus posiciones en la primera línea”, declaró el portavoz castrense Igor Konashenkov.



Además, señaló que en el frente de Kupiansk, en la región oriental de Jarkov, “las unidades de la agrupación ‘Oeste’ mejoraron sus posiciones con el apoyo de la aviación y la artillería”.

Sin ‘F-16’ hasta 2024

La ayuda occidental continúa llegando a Ucrania, pero las autoridades de Kiev admitieron que no esperan recibir este año los anhelados cazas ‘F-16’ de fabricación estadounidense pese a que sus pilotos están “preparados” para recibir instrucción.



“Está claro que Ucrania no recibirá ni en otoño ni en invierno los ‘F-16’ necesarios para nuestra defensa”, afirmó el portavoz de las fuerzas aéreas, Yuriy Ignat, para añadir que no iba a “ocultar a la nación” esa realidad. “Necesitamos estos cazas, sea a fines del presente año o a principios del siguiente o más tarde. No tenemos otra opción”, añadió el portavoz.



Ignat señaló además que los pilotos ucranianos están preparados para recibir el entrenamiento necesario en su manejo y expresó sus esperanzas de que no haya “demoras” en ese proceso.



Asimismo, el gobierno alemán anunció este jueves la entrega de otro paquete de ayuda militar a Kiev, que incluye sistemas de defensa antiaérea, radares de alerta temprana y municiones.