Ucrania contiene a Rusia en el Donbas y al “enemigo interno” en la retaguardia

Ante el avance ruso en el este de Ucrania, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, apela a la unidad y anuncia un nuevo paso para “limpiar” al enemigo interno “que se ha sumado” a la agresión extranjera desde la retaguardia ucraniana.



Zelenski reconoció que la situación “es muy difícil en Bajmut, en Vuhledar, en la dirección de Liman”, pero aseguró que el coraje y la decisión de los militares ucranianos harán fracasar los planes del país agresor.

Castigar al “enemigo interno”



Pero en ese contexto, se refirió también al “enemigo interno”, del cual es necesario limpiar al país. “He firmado los correspondientes documentos para dar un paso más para proteger y limpiar nuestro país de aquellos que están al lado del agresor”, aseveró.



Zelenski señaló que el Servicio de Seguridad de Ucrania le presentó un informe respecto a aquellos ucranianos que tienen ciudadanía rusa, y expresó su disposición a tomar medidas en contra de ellos.

“Los enemigos del mundo libre no tienen derecho a aprovecharse de él para satisfacer sus intereses”, aseguró, al señalar que Kiev cotejará con sus aliados de Occidente las sanciones para castigar a los rusos que apoyan la invasión de Ucrania por parte de Rusia.



Inmediatamente, el mandatario retiró la ciudadanía ucraniana a cinco exfuncionarios del gobierno del expresidente ucraniano Víktor Yanukovich, depuesto en 2014 y actualmente prófugo en Rusia.

Kiev combate la corrupción

Este anuncio sigue a varias medidas tomadas por Kiev para combatir la corrupción y que sacudieron incluso al Ministerio de Defensa ucraniano y levantaron rumores sobre la posible destitución de su actual titular, Olexiy Reznikov.



El escándalo fue suscitado por denuncias de negocios de compra y venta de avituallamiento y víveres en mal estado para el ejército ucraniano a precios considerablemente superiores a los del mercado, y costó el cargo al viceministro Viacheslav Shapovalov, quien fue relevado el pasado 24 de enero.



El pasado viernes las autoridades ucranianas detuvieron a cinco personas relacionadas con este fraude y practicaron detenciones y registros a presuntos implicados, incluyendo al influyente millonario ucraniano Igor Kolomoisky, quien en su momento fue uno de los principales patrocinadores de Zelenski. Kiev se comprometió a llevar adelante una rígida línea de “tolerancia cero” hacia la corrupción, uno de los puntos esenciales requeridos por Bruselas a ese país, que el año pasado logró su reconocimiento como aspirante a ingresar en la UE y anhela abrir negociaciones formales este mismo 2023.



Según el medio local Ukrayinska Pravda, incluso en caso de ser destituido, Reznikov seguiría en el equipo de Gobierno, aunque probablemente pase a la cartera de Justicia. El rotativo señaló como probable nuevo titular de Defensa al jefe de la inteligencia ucraniana, Kirill Budanov, al que Moscú acusa del ataque contra el puente de Crimea en octubre del año pasado.



El propio Reznikov declaró no haber sido contactado para dejar su puesto. “Todos los funcionarios deben ser conscientes de que no ocupan un puesto por toda la vida. Por ello estoy listo para cualquier desarrollo de los acontecimientos. No me avergüenzo por lo que he hecho”, aseveró al periódico.



Desde que comenzó la invasión de Ucrania, ya fueron destituidas figuras clave como Kiril Timoshenko, vicejefe de la Administración presidencial o representantes de la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa.