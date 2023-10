La UE aprueba una Declaración de Granada que no incluye la migración

La oposición de Polonia y Hungría al pacto de la Unión Europea (UE) sobre migración y asilo impidió aprobar en la cumbre informal de Granada una declaración final sobre migración respaldada por todos los Estados miembros y, en su lugar, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, publicó su propio texto sobre ese tema, según indicaron fuentes comunitarias.



No obstante, los líderes de los veintisiete estados miembro sí aprobaron una declaración conjunta sobre el resto de cuestiones abordadas en la cumbre informal de ayer en la ciudad andaluza. Al margen de la migración, no incluida en la Declaración de Granada aprobada por todos los jefes de Estado y Gobierno de la UE, los líderes de los Veintisiete abordaron temas como la ampliación del club comunitario con la futura entrada de nuevos Estados miembros.

“Desafío”



La declaración del presidente del Consejo Europeo sobre migración afirma que ésta “es un desafío europeo que requiere una respuesta europea”. “La migración irregular necesita ser abordada inmediatamente de manera decidida. No permitiremos que los contrabandistas decidan quién entra en la UE. Seguiremos implementando todas nuestras decisiones de manera efectiva y rápida”, asegura el texto.



El texto añade que se perseguirá un enfoque integral sobre la migración que combine una “creciente acción externa, asociaciones exhaustivas con países de origen y tránsito mutuamente beneficiosas, abordar las causas de origen de la migración, oportunidades para la migración legal o más protección efectiva de las fronteras exteriores de la UE”. También se menciona “combatir con resolución el crimen organizado, el tráfico de personas y el contrabando, la instrumentalización de la migración como amenaza híbrida, aumentar los retornos y aspectos internos, respetando el Derecho Internacional, los valores y principios de la UE y la protección de los derechos fundamentales”.



El debate migratorio en Granada tuvo lugar después de que los países de la Unión Europea lograran el miércoles un acuerdo sobre el Reglamento de Crisis, la última pieza del Pacto europeo de Migración y Asilo que los Estados aún no habían pactado. Se enfila así el cierre de la reforma que la UE comenzó a preparar hace cuatro años. Para sacar adelante ese acuerdo entre los Estados miembros no era necesaria la unanimidad de todos los países. Polonia y Hungría votaron en contra y en los últimos meses criticaron que las decisiones sobre migración entre los países de la UE se tomen por mayoría cualificada y no por unanimidad.

Críticas



De hecho, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, criticó en Granada que la Unión Europea ha “violado” y “forzado” a Hungría y Polonia a aceptar los recientes acuerdos sobre el pacto de migración y asilo, puesto que fueron aprobados sin su visto bueno. Tras el acuerdo de los países, será necesario negociar con la Eurocámara, colegislador de la UE junto con los Estados miembros, para lograr un pacto definitivo sobre el paquete legislativo migratorio y que este sea adoptado y pueda entrar en vigor. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó también que se opone “rotundamente” al acuerdo cerrado esta misma semana en Bruselas para el reparto de migrantes en momentos de crisis, que juzga como un “dictado” de la Comisión Europea y Alemania.



En la rueda de prensa posterior a la cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, apuntó que “en todos los debates europeos desde hace muchos años” hay debates que son “ideológicos”, “duros” o “difíciles”, pero remarcó que su declaración personal sobre la migración cuenta con un “amplio apoyo” entre las capitales europeas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió que la UE quiere migración regular y no que las personas “arriesguen su vida y pierdan su fortuna o sus medios financieros” para llegar al club comunitario, sino que usen las sendas “seguras” para ello.