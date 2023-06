Zelenski admite que la contraofensiva avanza "más despacio de lo deseado"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha admitido que la contraofensiva lanzada en zonas del este del país sobre posiciones rusas avanza "más despacio de lo deseado", pero ha advertido de que es necesaria la cautela porque "hay vidas en juego" y hay unos 200.000 kilómetros cuadrados de territorio plagados de minas.

"Algunas personas se piensan que esto es una película de Hollywood y esperan resultados inmediatos", ha señalado Zelenski en una entrevista a la BBC, después de que las autoridades ucranianas hayan informado en los últimos días de la toma de varias localidades en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, dos de los principales frentes de combate.

Así, "con el debido respeto", ha pedido que se tengan en cuenta los ritmos marcados desde Kiev: "Avanzaremos en el campo de batalla de la manera que consideremos mejor". Sí ha dejado claro, no obstante, que por ahora no habrá negociaciones con Rusia y que no está dispuesto a llegar a una especia de "conflicto congelado" entre los dos bandos, lo que implica seguir combatiendo hasta la victoria final.

En relación al traslado de armas nucleares tácticas rusas a Bielorrusia, Zelenski ha apuntado que no ve a su homólogo Vladimir Putin "listo" para apretar el botón, "porque teme por su vida". Tampoco descarta que cumpla sus amenazas en un momento dado y recurra a este armamento, habida cuenta de que se trata de "una persona alejada de la realidad" y que ya "ha lanzado una guerra a gran escala contra su vecino".

Zelenski ha agradecido también el apoyo de la comunidad internacional frente a declaraciones de Putin como en las que le tachó de "vergüenza para el pueblo judío". "Creo que no entiende del todo sus propias palabras. Es cómo si fuese el segundo rey del antisemitismo después de Hitler", ha añadido el mandatario ucraniano, que ha cuestionado que un presidente teóricamente "civilizado" pueda hablar en los términos que utiliza Putin.