Zelenski resta importancia a la declaración rusa de haber tomado Bajmut

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que cree que Bajmut ya "no" está en poder de Ucrania, pero sus declaraciones fueron ambiguas y restó importancia estratégica a la ciudad, asegurando que no queda "nada" y que sus edificios han sido "destruidos".



Zelenski hizo esas declaraciones en una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, en los márgenes del G7 en Hiroshima y al ser preguntado por la prensa si Bajmut seguía en manos ucranianas.

Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones.



"Creo que no", respondió Zelenski y, dirigiéndose al periodista que le preguntó, añadió: "Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros".



Zelenski expresó su agradecimiento a los soldados ucranianos que han luchado contra las tropas rusas durante ocho meses en la ciudad de Bajmut, que antes de la guerra tenía unos 80.000 habitantes y está a unos 55 kilómetros de la capital de la región de Donetsk.



"Nuestros defensores en Bajmut hicieron un trabajo fuerte y, por supuesto, apreciamos el gran trabajo que han hecho", afirmó el líder ucraniano.



El Grupo Wagner, punta de lanza de la ofensiva rusa en el este ucraniano, anunció ayer sábado la toma de la ciudad de Bajmut; pero las autoridades ucranianas han dicho en las últimas horas que seguían los combates.



Al inicio de su reunión con Biden, Zelenski llegó incluso a decir que Ucrania "tiene una fuerte posición en el campo de batalla" y sigue habiendo expectativas de que las fuerzas armadas ucranianas lancen pronto una contraofensiva para recuperar las regiones ocupadas por Rusia.



La batalla por el control de Bajmut ha sido una de las más sangrientas de la guerra en Ucrania y había cobrado una importancia simbólica para los dos bandos, que habían perdido gran cantidad de soldados en esa ciudad.

Nuevas ayudas de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este domingo otros 375 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania durante su reunión con Zelenski.



Biden no especificó la cuantía de la ayuda, pero un alto funcionario estadounidense dijo a EFE que el paquete de asistencia está valorado en 375 millones de dólares e incluye armas que Estados Unidos ya ha enviado a Ucrania como artillería, munición, vehículos blindados y cohetes de artillería de alta movilidad (Himars, por sus siglas en inglés).



"Estamos Unidos sigue ayudando a Ucrania a defenderse, a responder y a recuperarse. También estamos ayudando en su búsqueda por una paz justa. Hay un aspecto, que es la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que no es negociable", afirmó el líder estadounidense.



Acto seguido, Zelenski le dio las gracias por la nueva ayuda militar y por estar a su lado, "hombro con hombro", para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania que empezó en febrero de 2022.



Los dos líderes se reunieron en el lujoso Grand Prince Hotel en la isla de Ujina, sede central de la cumbre del G7 que terminará este domingo tras tres días de encuentros.