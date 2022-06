Más de 300 personas se concentraron anoche delante del centro de salud de Palmeira en contra de su desmantelamiento

Buscan la presión vecinal para lograr su objetivo de evitar el progresivo desmantelamiento del centro de salud de Palmeira y ayer la consiguieron, pues más de 300 personas se concentraron desde las nueve de la noche delante del edificio de la Casa do Mar, que alberga dicho consultorio, para reclamar una auténtica atención médica presencial. No quieren que sólo acuda un facultativo por horas, como está previsto que sea hoy, en que habrá uno 3 horas o el miércoles y jueves de la próxima semana en que estará 4 horas, y que además ya tiene ocupado todo ese tiempo con citas, por lo que no puede acudir una urgencia. “Temos un problema real e necesitamos unha solución” y que para luchar por ello se necesita la unión de todos los vecinos sigueindo el lema “Palmeira, sangre y arena”, pues de los contrarios "esto váisenos da man".







Durante la concentración se acordó la creación de una comisión vecinal para poner en marcha iniciativas para reclamar el centro de salud que Palmeira se merece, pero también se animó a los vecinos a firmar el próximo domingo, día 26 de junio, tanto en el puerto de la parroquia como a la salida de la misa, el escrito para remitirle al conselleiro de Sanidade con la finalidad de exigirle una Atención Primaria digna, con profesionales suficientes, cubriendo las ausencias actuales y mejorando la dotación donde se precisa. En este sentido, las vecinas immpulsora de esta concentración indicaron que, aunque los responsables sanitarios les dicen que las bajas o vacantes no se cubren en Ribeira y el resto de la comarca de O Barbanza porrque no hay profesionales, la realidad es otra bien distinta. Precisaron que en otras localidades se cubren, por lo que sostienen que la razón para por los recortes y la falta de previsión, además de que los facultativos no quieren venir por las malas condiciones y jornadas maratonianas que tienen que soportar.





De igual modo, demandan la adecuación de las plantillas del Hospital do Barbanza para que preste una atención de calidad, pues se advirtió que faltan la mitad de los 14 médicos internistas que había, por lo que demandan "que adecúe las plantillas de profesionais ás cargas de traballo, e recupere os procesos asistenciais eliminados, incluíndo os reforzos do servizo de Urxencias no periodo estival". Y también se les animó a secundar la manifestación convocada para el 14 de julio, con salida a las ocho y media de la tarde desde el centro de salud de Ribeira para recorrer las calles del centro de la ciudad y rematar en la Praza do Concello, en la que tratarán de hacer oir sus "xustas reivindicacións.





Aunque se dijo por activa y por pasiva que "a saúde non ten cor política" y que no se quería politizar la demanda vecinal, debido a que entre los asistentes se encontraban representantes de los grupos municipales del PBBI, BNG, PSOE y Suma Ribeira, los portavoces de los dos primeros, Vicente Mariño y Luis Perez, respectivamente, tomaron la palabra. El primero lo hizo para proponer al resto de partidos la solicitud de un pleno extraordinario para abordr una moción que escriba y presente la plataorma vecinal palmeirense y que la defenderán, al menos, los grupos de la oposición, que tratarán de lograr el respaldo del grupo municipal del PP o equipo de gobierno. Por su parte, el segundo comunicó que, tras mantener una reunión con vecinos de dicha parroquia, la formación frentista presentó un a moción en defensa del mantenimento en condiciones del consultorio médico, y que será debativa en el pleno de la corporación municipal de este mes.