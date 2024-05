Abanqueiro vólcase coa foliada recaudatoria organizada pola comisión da Romaría de Exipto

A comisión de festas da Romaría de Exipto emitiu un comunicado en agradecemento aos veciños que se achegaron este sábado á foliada organizada en Abanqueiro e que conseguiron que se superasen amplamente todas as súas expectativas de asistencia. Así, a comisión móstrase moi satisfeita co éxito acadado e co ambiente festivo que se viviu: “O noso principal obxectivo era reunir a veciñanza arredor da nosa música tradicional e gozar dun serán festivo como antesala ao que estamos a preparar para a Romaría de Exipto, mais superáronse por moito todas as nosas expectativas”, afirman desde a directiva.

Do mesmo xeito, agradecen a paciencia pola espera que tiveron todos aqueles que quixeron probar o bocadillo de luras, dos que se venderon máis de 400 unidades. Así mesmo, insisten en darlles as grazas ao Concello de Boiro polos medios que achegou e, por suposto, a todas as empresas colaboradoras que axudaron a levar a termo esta xuntanza de xeito desinteresado, xa que, segundo a organización, “sen o seu apoio este evento non tería o éxito que tivo”: Restaurante Chicolino, Bar Os Fornos, Jealsa, A Despensa de Abanqueiro, A Gata Moscovita e Daniel Ríos; ademais doutras entidades que tamén fixeron achegas para os sorteos que se realizaron ao longo da tarde e noite: Mon Ferbal, Restaurante Beltane, GinLab, A Terraza do Furancho, Sr. Balón, Restaurante Sisal, Mardora, Baldani, Jealsa, Os Fornos e Os Balcóns.

O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, non quixo perderse a cita | Cedida

En canto á proposta musical, veu da man de agrupacións como Mar de Cabo, Tahúme, Arrancadeira, A Dorniña, Xilbarbeira, Nunca é Tarde, Abanqueiro, Abeloura, Vai de Roda e Cantigas e Agarimos; sen esquecer o broche final que, de xeito altruísta, puxo DJ Calambre. Todo o recadado este sábado grazas a todas as entidades colaboradoras e á participación e xenerosidade das persoas que ata alí se achegaron será destinado á Romaría de Exipto. A comisión de festas afirma que seguirá traballando arreo na organización da romaría para goce de toda a veciñanza e agarda un éxito tan grande coma o vivido esta pasada fin de semana.