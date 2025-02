La ABE entregó las "caixas doces" que sorteó en su campaña comercial por el Día de San Valentín

La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) remató con éxito su campaña especial de San Valentín, premiando la fidelidad de los clientes con el sorteo de cinco exclusivas cajas dulces, que fueron elaboradas en exclusiva para la ocasión. El soprteo se llevó a cabo el jueves y las personas que resultaron agraciadas, que resultaron ser Gabriela Ruth Ruoss, Marco Lorenzo González, Joaquín Rodríguez Muñiz, Sandra Pérez Piñeiro y Laura Redondo Sanisidro, con las que la patronal local contactó seguidamente con ellas para entregarles ayer su premio a tiempo para celebrar el Día de los Enamorados y sorprender a alguien especial o disfrutar de ellas.

Las "caixas doces" estaban cajas dulces elaborados expresamente para la ocasión compuestas, según detallaron desde la patronal local, de “minitorta de stracciatella con biscoito de chocolate e ganache de chocolate branco, doce queixiñas -tortas de queso cremosas en una tartaleta de galletas de manteca y coberturas de Kinder, Oreo, chocolate blanco y frambuesas-, unha galleta de manteiga con impresión en papel de azucre comestible cvo lema 'Somos Boiro' e catro macaróns de chocolate tropical con mango e marmelada de maracuyá e formando a palabra ‘love", coa que soprender a outra persoa ou darse o gusto de disfrutalas eles mesmos".

En total, desde la ABE informaron que se registraron 1.183 tickets de compra, lo que supuso 150 más que en la campaña de San Valentín del año pasado, cuando además la acción de promoción comercial tuvo una duración de dos días más, por lo que "supón novo récord da campaña". Desde la entidad presididad por Daniel García también destacaron el efecto incentivador de la campaña, "xa que os 1.138 rexistros nos once días da campaña superan en 375 os rexistros dos once días anteriores á súa celebración, feito que da medida do impacto da campaña de promoción nas vendas dos negocios, cun 32% de incremento", detalló.