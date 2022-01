Activan el protocolo covid con un delincuente que dormía en la calle en Ribeira y lo llevaron al hospital

A primera hora de la noche del viernes se activó el protocolo Covid-19 por un conocido delincuente que estaba durmiendo en la vía pública en Ribeira, y se procedió a su evacuación en una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 Galicia al Hospital do Barbanza. Ese individuo había quedado horas antes en libertad tras ser detenido por la Policía Nacional debido a que tenía una requisitoria por violencia doméstica, y poco después fue al domicilio familiar, en donde están confinados. Al parecer tuvo un nuevo enfrentamiento con algunos de ellos, por lo que acabó cogiendo las maletas y se marchó de ese domicilio.



El lugar que eligió fue un hueco que hay entre una de las entradas peatonales y el ascensor del parking del Centenario, pero sin llegar a entrar a esas instalaciones. Un particular avisó de que ese individuo estaba acumulando cartones en ese sitio a modo de colchón y de mantas para pasar allí la noche y se dispuso a dormir, inutilizando el acceso al referido elevador. Poco después, tras recibir un aviso, en el lugar se presentó una patrulla de la Policía Local de Ribeira, a la que el conocido delincuente no recibió ni habló de buenos modos.



Según manifestaron algunos testigos, los agentes municipales le hicieron indicaciones para que se fuera a dormir a otro sitio a cubierto para refugiarse, como algún edificio okupa en el que se le llegó a ver hace algún tiempo, pues le precisaron que no podía quedarse en la vía pública. En ese momento, ese individuo les dijo que no podía ir a ningún sitio de esos pues tenía Covid-19 y si lo hacía podría contagiar a los demás. Al parecer, ese era una circunstancia de la que eran conocedores en la comisaría, donde tomaron todas las precauciones cuando lo tuvieron detenido y lo custodiaron para pasarlo a disposición judicial. Fue entonces cuando los policías locales llamaron al 112 y le comunicaron esa circunstancia, por lo que de inmediato se procedió a la activación del protocolo Covid-19 y fue trasladado al hospital comarcal, en donde fue asilado a la espera de que negativice el coronavirus. Por otro lado, se llevó a cabo la desinfección del lugar de la vía pública en el que se acostara.