Acuerdan introducir mejoras en las conexiones del transporte público de O Barbanza con Santiago

La Xunta de Galicia abordó ayer con los alcaldes barbanzanos, la mancomunidad de munciipios Barbanza Arousa y la concesionaria del transporte público una propuesta de mejora del servicio de autobuses en la zona y sus conexiones con la capital de Galicia. Desde el Ejecutivo gallego indicaron que la empresa Monbús tuvo en cuenta los resultados de las encuestas de los concellos para conocer las necesidades de los usuarios. De igual modo, ese operador prevé una reducción de los tiempos de viaje con Santiago y mejorar las conexiones en la zona, por lo que se crearán servicios directos entre Ribeira y la capital gallega con duración estimada de 60 minutos y que estarían conectados con el resto de localidades a través de tres líneas lanzadera, y servicios semidirectos entre Ribeira y el puente de Te, en Rianxo, continuando hacia Compostela por autopista.





Desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade indicaron que la oferta de servicios de la conexión con Santiago se completaría con líneas por carretera con itinerario por Padrón o por Noia, atendiendo de este modo también a la vecina localidad de Porto do Son. Además, precisó que la reestruturación de estos servicios se acomparán de una mejora de las comunicaciones entre las poblaciones de O Barbanza a través de las líneas que atienden el trayecto parcial entre Ribeira y Boiro por carretera. "A nova proposta presentada na xuntanza recolle tamén as posibilidades de axustar a oferta segundo a evolución da demanda ao longo do ano. Máis en detalle, tense en conta que existen liñas que rexistran un pico de usuarios no verán e valórase mellorar a oferta durante as festividades", precisaron desde el departamento que dirige Ethel Vázquez. Por último, la propuesta de reestruturación detallada ayer por la empresa será evaluada más en profundidad por la Dirección Xeral de Mobilidade y por los propios concellos de O Barbanza, así coo el de Porto do Son, para avanzar en el refuerzo del transporte público en la zona.