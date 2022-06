Acusación particular y Fiscalía piden la apertura de juicio oral por la muerte de Sara y Abraham

Tres años y un mes después del trágico accidente de circulación que les costó la vida al pobrense Abraham Muñiz Santos, de 29 años, y su pareja, la ribeirense Sara Lampón Buceta, de 28 años, en la carretera comarcal AC-305, a la altura del río Esteirón, en el kilómetro 34,800, en el límite entre Palmeira y A Pobra, se siguen dando pasos en la fase de instrucción. Después de haberse desestimado varios recursos interpuestos por la defensa de la imputada, Pilar Fernández Patiño, que actualmente tiene 48 años, y una vez que ya se presentaron los escritos de acusación y de defensa, poco antes de la una de la tarde de ayer se celebró en una de la sala de vistas de la sede judicial de Ribeira una audiencia de diligencias preliminares sobre este caso.



En la misma, tanto la acusación particular, que ejercen las familias de los jóvenes fallecidos a través de la representación letrada de Ramón Siaba, como la Fiscalía solicitaron la apertura de juicio oral y que se celebre con jurado popular al considerar que se trató de un homicidio, mientras que el abogado defensor de la acusada pidió el sobreseimiento del procedimiento al sostener que Pilar Fernández tenía afectadas las condiciones psíquicas que no le permitían ser consciente de lo que hacía al conducir ebria.



Para ello, a petición del abogado de la defensa se procedió a interrogar a la acusada, su letrado le preguntó si estaba a tratamiento con fármacos y si consumía bebidas alcohólicas, a lo que contestó afirmativamente, precisando que la ingesta de bebidas espirituosas era habitual desde hacia muchos años. El representante legal de la acusación particular le preguntó por un procedimiento anterior y ella lo negó “con intención de autoexculparse”, manifestó Siaba. A su salida de la referida audiencia, este abogado manifestó que, a la espera de lo que decida el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira en estas diligencias preliminares, lo normal es que se decrete la apertura de juicio oral y que se celebre con jurado popular.



Cabe recordar que en el siniestro impactaron el BMW Cabrio conducido por Pilar Fernández y que iba en dirección hacia Ribeira, y el Seat León en el que iba la pareja fallecida hacia A Pobra. El abogado de la acusación particular, que sostiene que el primer coche iba a 130 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70, y que su conductora arrojó una tasa de alcohol de 1,37 gramos por litro de sangre, solicita para la acusada una condena de 12 años y medio por los delitos de doble homicidio imprudente con dolo -sostiene que ella sabía perfectamente el daño que podía causar conduciendo en ese estado- y conducción bajo los efectos del alcohol.



Siaba agregó que, en caso de que no se admita dicha calificación de los hechos, efectuó una segunda, en la que lo sucedido pasaría a ser constitutivo de dos delitos de homicidio con imprudencia grave, además de un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro por conducción temeraria, en los que considera que la pena debería ser de seis años de prisión y la retirada del carnet de conducir por el mismo periodo. Por su parte, el Ministerio Público sostiene que la acusada cometió un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y dos homicidios por imprudencia grave, por los que solicita una condena de seis años de cárcel y multa de 24 meses.



La defensa de Pilar reconoce la existencia de un delito de conducción temeraria y dos homicidios imprudentes, pero insiste en que su cliente padece una alteración psíquica, y pide la aplicación de una eximente incompleta o una atenuante cualificada y, de ese modo, reducir la condena.