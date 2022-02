Afectados por el “robo” del dominio público estudiarán reclamar la nulidad del proceso

Alrededor de 90 personas asistieron ayer al mediodía, por espacio de hora y media, a una reunión en la casa de cultura de Olveira para acordar la adopción de medidas frente al anuncio que tuvieron a través de una carta remitida por la Gerencia Regional del Catastro sobre la pérdida de la titularidad de las parcelas que ocupan una superficie total de tres millones de metros cuadrados en Olveira, Artes y Corrubedo y que están afectadas por el dominio público marítimo-terrestre recogido en la Ley de Costas de 1988. Uno de los asistentes, el joven Adrián Romay, hizo una aportación, que los demás asistentes consideraron muy interesante, y que hace referencia a un posible defecto de forma en el procedimiento abierto. Tendría que ver con que Costas del Estado no les notificó nada sobre el deslinde a los propietarios y que actuó de oficio a través del Catastro, por lo que analizarán la opción de solicitar la nulidad del procedimiento.





“Ese defecto de forma pode supoñer que se teña que desfacer o deslinde e se queren quitarnos as fincas deberán empezar de novo con todo o procedemento”, manifestó Romay, quien propuso hablar con una abogada que sabe de esa cuestión. En uno de los puntos del orden del día de esa reunión convocada por la plataforma de afectados, impulsada por el matrimonio María Olveira y Argimiro Moraña, ya se contemplaba la interposición de un recurso de reposición u otros contra el Catastro, Costas o cualquier otro organismo que tenga competencias, incluyendo consultar con otros abogados si ven factible la reclamación, para que les presenten presupuesto para saber si le pueden hacer frente, además del que ya les propuso el Ayuntamiento de Ribeira que, tal y como se comprometió el alcalde, Manuel Ruiz, se hará cargo del pago de su minuta de ese letrado.













Valedora do Pobo

Los asistentes a la reunión aprobaron por unanimidad iniciar los trámites de reclamación sobre ese “robo” de sus propiedades ante la Valedora do Pobo, una medida que es gratuita y no interrumpe los plazos. La pareja que impulsó la plataforma de afectados incluso se ofreció a pasar una a una todas las quejas de quienes estén interesados, para lo que les deben cubrir una hoja con sus datos personales, incluyendo un teléfono y e-mail, y remitírselos junto una copia de la carta que les remitió el Catastro al correo electrónico expropiacionsparquedunar@gmail.com, para luego dar traslado de la reclamación a la alta comisionada gallega.





María Olveira indicó que quieren contactar con más afectados “por este roubo, para ir todos xuntos”. Y agregó que están abiertos y encantados de las ayudas que les puedan proporcionar los organismos, tal y como les dijeron, pero precisó que quieran ellos o no van a seguir adelante para tratar de parar o anular este procedimiento. “Nós non estamos eiquí por temas políticos, senón para solucionar esta situación, pero pedimos aos políticos e avogados que nos boten as mans que podan”. En este sentido, en el turno de ruegos y preguntas, se planteó solicitar a las comunidades de montes que, en la medida de sus posibilidades, les ayuden a financiar los gastos de contratar un abogado. Las presidentas de las comunidades de montes de Olveira y de Carreira, Elvira Pereira y Ana María González, que asistieron a la reunión, mostraron buena disposición a colaborar en lo que puedan.





Manifestación

Entre las posibles acciones de protesta a desarrollar se planteó hacer una recogida de firmas, que ya acumula varias decenas de apoyos que se sumaron tanto durante como a la conclusión de la reunión. Además, uno de los afectados, José Martínez “De Cotros”, al que desde la plataforma se le agradeció su implicación, propuso “facer ruidos e alboroto para que nos escoiten e se dignen en falar con nós, a través dunha manifestación ou cacerolada, para conseguir que nos dean unha indemnización ou compensación”. Y dijo que aunque la medida afecta a toda España no se supo nada de afectados de otros sitios.