Aguiño camina en masa a beneficio de la AECC de Ribeira

Un total de 415 personas se inscribieron para participar a última hora de la tarde de ayer en la I Andaina Solidaria de Aguiño a beneficio de la delegación ribeirense de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC), con lo que se superaron las previsiones más optimistas, en las que sus responsables estimaban que se podría alcanzar la cifra de 300. La salida tuvo lugar en las inmediaciones del puerto aguiñense, para partir en dirección hacia Pinisqueira, donde tuvo lugar un recital a cargo de la Orquestra Sons.

Posteriormente, tuvo lugar un homenaje a las víctimas del cáncer en esa parroquia de Ribeira, en el que Teruca Sampedro, Ramona Paz, José Manuel Vila y Julio Cárdenas realizaron una ofrenda floral arrojando, en representación de todos los participantes, una corona de laurel desde la punta de ese lugar al mar en recuerdo de todos los fallecidos a causa del cáncer. La lluvia que empezó a caer el el tramo final de esta actividad provocço que quedase algo deslucida, pero los participantes no dejaron de mostrar su lado solidario.

La presidenta de la delegación de la AECC en Ribeira, María José Carreira, indicó que dicha ofrenda fue "un recordo para todos os nosos seres queridos que seguen morrendo de cancro, pese a que se segue traballando en investigación e acadando importantes avances, así como obtendo un diagnósticos precoces e a probas iniciais". En este sentido, hay jóvenes que se siguen muriendo debido a esta enfermedad "e non teñen esperanza". Por eso, dijo que es importante que todos sigan aportando para que el cácer no siga avanzando y se pueda combatir "esta lacra que todas as familias temos na casa.

Carreira hizo pública la petición dirigida al Ayuntamiento de la capital barbanzana para que ponga en valor el lavadero de Pinisqueira y su entorno, pues indicó que se trata de algo único en la comarca, ya que no hay ningún otro que esté tan cerca del mar, además de subrayar sus característica especiales, el hecho de que es un sitio de concentración de gente y de descanso, así como las vistas espectculares que ofrece de la isla de Sálvora, e particular, y del Parque Nacional das Illas Atlánticas, en general.

Carreira quiso agradecer la "gran resposta" del pueblo de Aguiño y de Ribeira y el resto de la comarca al llamamiento que desde la AECC hicieron a la participación en esta caminat solidaria, así como a la Orquestra Sons por la interpretación que hizo de una de las piezas de su repertorio, además del club Xuventiude de Aguiño y de la asociación Franciso Lorenzo Mariño, cuya presidenta, Elvira Pisos, destacó la importancia del compromiso personal y social contra el cáncer y la necesidad "de axudar co noso grn de area", por lo que reivindicó el hecho de que todos sean solidarios en la luch contra esta enfermedad. Al regreso al punto de salida, se ofreció un avituallamiento para reponer fuerzas y se celebró un sorteo de diferentes obsequios.