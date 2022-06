Aguiño recuperará el día 17 de julio para Ribeira la tradicional celebración de la fiesta del agua

Bajo el lema “Móllate con nós”, la comisión de fiestas de Aguiño, con la colaboración de la peña dorneira Santiajiños”, recuperará para Ribeira la fiesta del agua, que no tenía lugar desde que se retiró de las actividades de la Festa da Dorna, con una primera edición que se engloba en la programación de las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen, que se prolongarán del 14 al 17 de julio. Desde la organización se indica que se trata de una propuesta dirigida a personas de todas las edades, que tendrá lugar el domingo 17, a partir de las once de la mañana, con una concentración delante del colegio Heroínas de Sálvora, en donde se servirán cervezas para los mayores de edad a un euro, y una hora después comenzará una “ruada” con música por la Avenida Francisco Lorenzo Mariño, que irá acompañada de un tractor con cisterna desde la que se irá mojando a los participantes. Está previsto que la llegada al puerto tenga lugar a la una de la tarde, donde tendrá lugar una sardinada.



Esta es una de las novedosas actividades del programa de las Fiestas del Carmen de Aguiño, que arrancará el 14 de julio con el lanzamiento de 21 bombas de palenque (10.00) y pasacalles con la banda de gaitas Salgueiriños. Ya por la tarde, desde las 16.30 horas, habrá hinchables y una fiesta de la espuma en el campo de fútbol de A Tasca, mientras que en los bares Tallante, Moncho do Oslo y Cruce se disputarán torneos de brisca, escoba y chinchón, respectivamente. La lectura del pregón tendrá lugar a las diez de la noche por parte de la cantante Pili Pampín, a la que seguirá el inicio de la verbena con la orquesta El Combo Dominicano, Chocolate, Discomóvil y Tito Maverick.



Al día siguiente, 15 de julio, volverán a lanzarse las 21 bombas de palenque y los pasacalles serán ofrecidos por las bandas de gaitas Salgueiriños y Son do Pote. A las once de la mañana habrá un concurso de dibujo en el local de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño y a las 12.00 tendrá lugar una carrera de sacos en la explanada del puerto. En horario vespertino habrá cucañas en la rampa del muelle (18.00) y un partido de solteros contra casados (19.30). La verbena, cuyo inicio está previsto para las diez y media de la noche, estará amenizada por la orquesta París de Noia y el Show de DJ Matrek con Chocolate Discomóvil. Y el día grande, tras las bombas y pasacalles, habrá misa solemne y procesión terrestre, acompañada de la banda de música de Caamaño, la banda de gaitas Son do Pote y la charanga Faíscas da Pontraga. La verbena contará con la orquesta Venezia y el Dúo Charada, mientras que en la medianoche del sábado al domingo habrá el habitual y esperado espectáculo pirotécnico con fuegos artificiales.