Alumnos de los colegios de Carreira y Artes participan en un intercambio en la localidad portuguesa de Vila Real

Veintisiete alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de los colegios de Carreira y de Artes viajaron ayer a la localidad portuguesa de Vila Real para participar en un intercambio escolar promovido por el Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular. Los chiquillos estuvieron acompañados por su profesorado y de la técnica municipal de Normalización Linguística, Alicia Padín, para vivir una "enriquecedora experiencia" que favorece la autonomía de los jóvenes y que llena de contenido la reconocida como Ley Andrade, que tiene como finalidad la promoción del uso del gallego y portugués entre la población. Según indicaron fuentes municipales, el intenso programa de actividades está siendo "de gran proveito para os estudantes das dúas cidades e de seguro se crearán lazos de amizade, que se afianzarán na visita de volta de Vila Real a Ribeira no mes de maio".

La comitiva ribeirense fue recibida en el salón noble de la cámara municipal de Vila Real por su vicepresidente y concejal de Educación y Enseñanza, Alexandre Favaios, y por el director del Agrupamiento de Escuelas "Diogo Cao", Armando Felix. Luego, realizaron un recorrido por el centro de la ciudad hasta el citado agrupamiento, donde llevaron a cambio actividades en común como un aula de robótica y comedor, entre otras. La jornada remató con un recorrido por los Pasadizos do Corgo y una cena en la Residencia de Estudiantes. El programa de hoy contempla la visita al Palacio de Mateus, una comida en el agrupamiento de escuelas y otra visita al Centro de Ciencia/Axencia de la Ecología en el Parque Corgo antes de emprender el regreso a la capital barbanzana.

Desde el Ejecutivo local destacaron el interés de su Concellería de Educación en sumarse a esta iniciativa, "despois da grata experiencia da edición do ano 2018 co intercambio do CEIP O Grupo de Ribeira coa cidade de Santa María de Feira e que conseguira os obxectivos pretendidos, confianza e engrandecemento do Eixo Atlántico como o noso referente xeográfico e social. É por isto que nesta edición ademais do intercambio con Vila Real, se promove no mes de maio outro intercambio entre Ribeira e a cidade de Braga no que participará o CEIP de Frións".