La ambiciosa actuación por 13,3 millones de euros en Bandourrío está pensada para abrir el barrio al mar

Diario de Arousa avanzó ayer las líneas principales de los ambiciosos proyectos de regeneración urbana que, dentro del Plan de Acción Integrado (PAI) “Ribeira Atlántica 2030” incluido en la Estrategia de Desarrolo Integral Local (EDIL), por importe de 13,3 millones de euros -cerca de 8 milones serían subvencionables con fondos europeos Feder 2021-2027 en caso de ser seleccionados por el Ministerio de Hacienda-, el Gobierno local ribeirense pretende llevar a cabo en Bandourrío. Un representante de cada uno de los tres partidos políticos que conforman ese Ejecutivo local ha querido hacer sus valoraciones al recpecto e incluso desvelar alguna que otra actuación enmarcada dentro de las líneas maestras dadas a conocer.

Así, el alcalde de Ribeira, el nacionalista Luis Pérez, manifestó que es una prioridad para ellos regenerar ese histórico barrio, del que reconoció que es uno de los más degradados de la ciudad, y que "permitirá facer un antes e un despois na cidade, xa que transformará a imaxe urbana, gañando espazos para as persoas, reforzando os espàzos verdes ou deportivos e unindoa Ribeira máis histórica co mar". El primer edil ribeirense destacó que dicho PAI gira en torno a un epicentro cultural como es la antigua fábrica de Conservas Cerqueira SA, de la que dijo que será un elemento central ya no sólo de Bandourrío sino también de toda Ribeira, "conbvertindoo nun espazo social, de participación veciñal e de aprendizaxe, no que se poidan albergar todo tipo de actividades culturaios, deportivas e outras".

Pérez Barral también confirmó que se pretende construir en un solar contiguo de unos 500 metros cuadrados un pequeño centro multiusos para dar cabida a todo tipo de entidades sociales, cultuirales y económicas en donde puedan desarrollar talleres, charlas o actividades de menor formato, y agregó que será un inmueble para la inclusión social y la promoción de las tradiciones y saberes locales. El mandatario local incidió dentro de la regeneración urbana a ejecutar, se contemplan la movilidad sostenible y ganar espacios verdes y deportivos a través del derribo del viejo auditorio "que presenta deficiencias estructurais, humidades para as que non é posible o seu arranxo".

"Se ganará todo ese espazo público para as persoas, cunha praza, zonas deportivas e verdes que demanda a cidadaníae coinseguir hábitos de vida máis saudables", precisó el alcalde, quién seguiudamente se refirió al fomento de la movilidad sostenible con la construcción de un parking subterráneo de 240 plazas. Y desveló que ewn la parte superior se conectará con el transporte público a través de una parada de autobuses yu un centro de alquiler de bicicletas."Queremos vencellar topdo este barrio co mar crearase unha plataforma única no borde litoral para gañar unha balconada aberta á Ría de Arousa". Por último, el regidor local afirmó que este proyecto no sólo peersigue financiación europea, sino también "poñer en práctica a axenda urbana de Ribeira e chegar ao 2030 con estes proxectos xa finalizados para que os ribeirenses podan disfruitalos".

Memoria

Hilando con lo dicho por el alcalde, la concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, del PBBI, declaró que qiue el PAI Ribeira Atlántica 2030 va a seguir apostando por el desarrollo de la agenda urbana aprobada en su día y que "vai supor una importante transformación de todo Bandourrío". En este sentido, incidió en que se van a ganar nuevos espacios de zonas verdes y para el estacionamiento de vehículos, además de un nuevo edificio para entidades y actividades. Expresó su confianza en que la memoria elaborada con los proyectos que se va a presentar "cubra os requisitos para que sexa seleccionado" y que el Ministerio de Hacienda lo subvencione, "e se é así haberá que ir dando pasos adiante", pues precisó que se trata de inversiones que se plantean en varias anualidades y que una vez que se consiga esos fondos, deberán ir doptando la parte que tiene que aportarse desde el Ayuntamiento de Ribeira.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde, el socialista Francisco Suárez-Puerta, manifestó que la inversión de 13.331.903 euros es una de las "más potentes" de la historia de Ribeira dentro de Bandourrío. "No va a ser una actuación disem,inada, sino que se va a concentrar en la transformación completa del barrio". También refirió que se dotará de servicios necesarios para Ribeira, como son un parking subterráneo, un edificio multiusos para una utilización más diaria que la que se le pueda dar al auditorio". También destacó que se incluirá una apuesta por las TIC, que es uno de los requisitos que se exige dentro de los criterios de las actuaciones a financiar., y que se ese modo "faremos de Bandourrío un núcleo actualizado, cunha aposta pola dixitalización a través de sensores e outras tecnoloxías, para que o barrio entre pola porta grande no século XXI". Por últimó, afirmó que el espacio resultante puede dar cabida a actuaciones en las fiestas, el mercadillo de los sábados si fuera necesario, pero también permitirá que "Ribeira sexa máis autónoma" y que esa zona sea para uso de los vecinos y que ese barrio "volva a ser o centro da maioría das actividades que este Concello leva a cabo".