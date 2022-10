Amicos estrenó su miniserie “Ronsel de Arousa” para concienciar sobre los perjuicios de la basura marina

El Teatro Elma de A Pobra acogió en la tarde de ayer el estreno de los seis capítulos de la miniserie “Ronsel de Arousa” producida por Amicos con la colaboración de Lesmes Produccións, dentro del proyecto Peneira, liderado por personas con discapacidad en colaboración con las cofradías de pescadores, colegios y establecimientos de venta dos produtos del mar, a los que tratará de coincienciar sobre la biodiversidad y sobre el impacto y consumo de ciertos materiales como los plásticos, pero también sobre la contaminación química de la ría. Javier Freijo es el protagonista de la trama, y que junto al actor Federico Pérez, su hermano en la ficción, ven de cerca la problemática de la basura marina durante un día de pesca y deciden luchar para ponerle freno. Hablan con mariscadores, biólogos y vendedores en lonjas, llevan a cabo acciones formativas, entre otras, y todo ello en diferentes localizaciones en ambas márgenes de la Ría de Arousa, junto a compañeros y amigos.





Apoyando este evento se contó, entre otros, con la presencia de Arturo Parrado, director xeral de Inclusión, quien destacó que “Amicos é unha das entidades referentes do Barbanza, mesmo de toda Galicia, e estou encantado de compartir esta gran estrea e ver de primeira man o gran traballo que realizaron coa creación de esta serie relacionada co coidado do mar e das nosas rías”. También intervino Xoan España, director xeral de Amicos, quien destacó que "é una honra para min ver hoxe aquí culminado o gran traballo que desenvolveron tanto usuarios como técnicos da asociaicón con esta serie”.





Durante la proxección también les acompañaron el alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura de Ribeira, Mariola Sampedro; la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo; miembros de varias cofradías de pescadores, mariscadoras y otros muchos. En el intermedio del acto, se contó con la actuación del cantaoutor gallego Manoele de Felisa, que amienizó el descanso del estreno de "Ronsel de Arousa" con la interpretación de unas composiciones de temática marinera.





El evento remató con la realización de una gran foto de familia, con los actores, extras, voluntarios y todo el equipo técnico y artístico. Desde la organización se quiso destacar que gracias a todos ellos fue posible esta producción audiovisual en la que se quiso destacar el papel de las personas con discpacidad como agentes de promoción y defensa de la pescay el marisqueo sostenible en la ría arousana. A partir de la próxima semana se irán estrenando paulatinanmente cada uno de esos seis capítulos de la miniserie, que se colgarán en la plataforma de YouTube de Amios y se difundirán a través de sus redes sociales.