Aparecen nuevas manchas de fuel en una playa de A Pobra

Ha pasado otra vez. La Ría de Arousa continúa siendo escenario de nuevas apariciones de hidrocarburo en el mar. Esta mañana de sábado ha sido A Pobra do Caramiñal la que ha amanecido con manchas de fuel en una de sus playas, en concreto, en la playa de Os Areos, en las inmediaciones del llamando pantalán de Canalejas.

La Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa (PDRA) ha sido, nuevamente, la primera en dar la voz de alarma. Desde el colectivo que preside Xaquín Rubido "Xocas" temen que estas manchas puedan ser consecuencia de la dispersión mecánica con la que buques de Salvamento y Gardacostas habrían atajado las manchas avistadas el jueves entre O Grove y A Pobra. Fuentes de Salvamento explicaban que se había optado por batir aquellas manchas, considedadas de "pequeña entidad", con las hélices de los barcos, ya que al tratarse de un material volátil, era una forma adecuada de deshacerse de ellas.

Otro detalle del vertido en la playa de A Pobra, hoy I Cedida

En todo caso, la PDRA, que duda de la pertinencia de este procedimiento, ha remitido ya al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como a la Consellería do Mar, sendos escritos en los que lamentan el método empleado, por considerarlo perjudicial ambientalmente. En dichos escritos, argumentan que el deshacer las manchas en fragmentos más pequeños no evitaría que acabe siendo asimilado por los "organismos filtrantes" destinados a consumo humano en la Ría, como el mejillón, la almeja y el berberecho, entre otros. O que termine acumulándose en la costa.

El vertido, en el mar, en el mismo litoral pobrense, este sábado I Cedida

A mayores, plantean por escrito sendas baterías de preguntas, sobre los medios disponibles y los utilizados. Mantienen que hay medios tecnológicos suficientes para evitar los episodios sucedidos estos días. Así, indican que "Sasemar recibe en tempo real imaxes satelitarias do servizo CleanSeaNet da Axencia Europea de Seguridade Marítima que permiten identificar calquera sentinazo/vertido que se realice nas nosas costas. Asemade Puertos del Estado ten unhas boias que teoricamente lles permitirían ter capacidades de oceanografía operacional e predicir o comportamento dun derrame de hidrocarburos. A isto temos que engadir que Sasemar posúe un avión EADS-CASA CN 235-300, o Rosalia de Castro con base no aeroporto de Lavacolla e xestionado por Ancala Partners , con capacidade de detección nocturna de vertidos e de toma de imaxes". Por todo ello, "o lóxico é que", ya el domingo, cuando el "Wec Vermeer" notificó un vertido de al menos 150 litros de fuel a 6 millas de Ons, "se activaran inmediatamente os medios marítimos e aéreos necesarios para localizar o derrame, delimitalo mediante barreiras e extraelo do mar cos succionadores correspondentes á densidade do hidrocarburo. Xa non tería que chegar ás augas interiores de competencia da Xunta de Galicia", afirman desde la PDRA en un comunicado este sábado.

El domingo sí hubo operativo de rastreo tras detectar la alerta del buque portacontenedores, aunque los medios desplazados no pudieron localizar entonces mancha alguna. No consta, eso sí, que se llegasen a utilizar en días posteriores ni succionadores ni barreras, aunque desde Capitanía Marítima confirmaron esta semana que se había movilizado a la zona material anticontaminación de la base de Salvamento en Fene, por si fuera necesario su utilización.