El área sanitaria hace un llamamiento a profesionales médicos para cubrir las bajas y plazas vacantes que hay en Ribeira

La gerente del Área Sanitaria de Santiago y O Barbanza, Eloína Núñez, hizo un llamamiento a cualquier profesional médico que quiera ir a trabajar a la zona de Ribeira para que se dirija a ellos para poder ofrecerles de manera inmediata una interinidad para cubrir las bajas o vacantes existentes tanto en su centro de salud como en los consultorios periféricos de Corrubedo, Palmeira y Aguiño. Así lo comunicó tras la visita que realizó junto a otras autoridades políticas y sanitarias, a la nueva sala de Endoscopias del Hospital do Barbanza, que ayer recibió a sus primeros pacientes, y que se calcula que permitirá incrementar en torno a un 20% la actividad asistencial de dicho complejo sanitario comarcal.



Núñez manifestó que la situación en O Barbanza que le impide ofrecer una atención en los centros de salud a tiempo completo como se daba hasta que, por circunstancias específicas, los médicos que ocupaban esas plazas precisaron de un baja, “que ten que cubrirse a través do servizo de Ribeira, que é o que está dando a atención aos centros colindantes”. Y quiso destacar que la atención a tiempo parcial que se presta a los pacientes en los tres consultorios de la localidad, a través de un médico que se traslada a esos ambulatorios, es “inmediata” y no hay lista de espera.



Respecto a la situación de los consultorios periféricos de Cabo de Cruz y Taragoña, que llevan cerrados desde el inicio de la pandemia, la gerente indicó que precisan reformas específicas, sobre todo el primero de ellos, pues considera que no cumple los requisitos “e estamos traballando co fin de que esa infraestrutura teña a adecuación deses espazos e as características que require para levar a cabo unha consulta de médico, enfermeiro e dospacientes”, pero precisó que “non temos prazos”.