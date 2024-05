Artes rugió al ritmo del estreno del festival folk que recupera la leyenda del Boi Bruón

El Centro Recreativo de Artes albergó ayer la segunda jornada del Bruón Folk Fest, organizado por la asociación Os Liantes, que estuvo muy concurrido, con la asistencia y participación de cientos de personas tanto en la tarde-noche del viernes, cuando tuvo lugar una mesa redonda-coloquio a cargo de Sabela Olivares, Moncho Sampedro y Ventura Otero, moderado por Santiago Páramo, sobre la música tradicional gallega y su relación con las mujeres y la lengua, y la posterior foliada libre, como durante la segunda y última jornada, que tuvo lugar ayer y que contó con numerosas y variadas actividades, que arrancó con una foliada infantil para que los más pequeños mostrasen todo su talento, talleres de artesanía con Xosé Piñeiro, de escultura con SonAgasallo, de llaveros a cargo de Son de Agasallo y de baile con Gabriel das Chamosas -de la asociación cultural Chorimas-, pero también en la sesión de micrófono abierto para que los asistentes pudiesen mostrar sus inquietudes musicales, cantando o tocando un instrumento, o poéticas, recitando algunos texto.

Ayer también hubo juegos infantiles, que resultaron muy exitosos por su amplia participación y que incluyeron diferentes divertimentos para los más pequeños, como uno basado en las reglas de la búsqueda del tesoro, entre otras como las actuaciones de Cè Orquestra Pantasma, As Maianas, Os Monifates, Os Liantes, Boroa, el gaitero urbano Isidro Vidal y Habelas Hainas, para rematar a las dos y media de la madrugada con la interpretación del Himno Bruón. También estuvieron muy concurridos los puestos del mercado con artesanía o muestra de pintura, y de gastronomía, con una carpa en la que se podrá degustar pulpo, además de un chiringuito en el propio recinto del festival.

Este festival ha querido recuperar la leyenda del Boi Bruón, un mamífero que sobrevivió a la aldea de Valverde sumergida bajo la laguna de Carregal, entre Artes y Olveira, y que fue habitada por moros vencidos por Carlomagno -"esta é unha pasaxe épica da que se fala no propio Códice Calixtino", según recuerda la organización del evento- , y que incluso se dice que fue ese mismo animal el que provocó la inundación de ese lugar, "pois seica é un mouro encantado", precisaron, para seguidamente indicar que "aínda hoxe, de vez en cando, se poden oír os seus berros, e incluso as burbullas da súa respiración no Carregal. Deses berros, bramidos, ruxidos ou bruídos é de onde ven o seu nome. Do moito que bruaba, e brúa, quedoulle o nome de Boi Bruón", y del que toma su nombre este festival, que ya ha vivido su primera edición con gran éxito.