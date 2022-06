El autor de los timos del pulpo sigue atemorizando a la ciudadanía por robos en los que usa la violencia

El pobrense A.R.S., de 28 años, conocido por los timos del pulpo y que fue detenido en varias ocasiones, como por un robo con violencia de un bolso a una mujer por el método del tirón y otro en el supermercado Froiz, del que se llevó dos hojas de bacalao, sigue robando. Son varios dueños de negocios los que avisan de que cogió productos o artículos, que escondió entre sus prendas de ropa, y se marchó sin pagarlos o, al menos, lo intentó. Uno de sus últimos objetivos fue la tienda de alimentación “Un pouco de todo“, en la Rúa de Galicia. Ocurrió una hora y media antes de ser visto en el supermercado Día de la Avenida da Coruña, en de donde le invitaron a marcharse, a lo que accedió, pero un hombre y una mujer que lo acompañaba protagonizaron un altercado que derivó en la detención de ambos.





En el caso de A.R.S., accedió a la tienda, situada en las inmediaciones de la Praza de Compsotela y cogió dos estropajos de aluminio, que guardó en un bolsillo del pantalón para ocultarlos. La propietaria del negocio que vio lo que había hecho, pues ya no era la primera vez que eso le sucedía con ese individuo, y le llamó la atención, pero él no se dio por aludido. La pareja de la dueña, que en ese momento se encontraba delante del comercio, se percató de lo que ocurría y accedió al inerior del local y le pidió que devolviera lo que escondía, que se marchase de allí y no volviera nunca más. Al final, tras oponer cierta resistencia, acabó dándose a la fuga, tras desprenderse de lo que pretendía robar y huir sin botín.