Los barbanzanos viven con pasión y fervor los actos centrales de la Semana Santa

Cientos de barbanzanos salieron este viernes a las calles de sus respectivas localidades para seguir con fervor y pasión los actos centrales de la Semana Santa. Después de que en la víspera se celebrasen las procesiones del Paso de Jesús en el Huerto de los Olivos en Ribeira y la de Beso de Judas y La Sentencia en Santiago do Deán, así como la del Ecce Homo en Santa María A Antiga do Caramiñal, Rianxo y Boiro, donde estuvo acompañada de la Virgen de la Amargura y La Soledad, a la jornada siguiente llegaron las multitudinarias y emotivas escenificaciones del Encuentro y del Desenclavo y las procesiones de Os Caladiños o del Santo Entierro, donde destacó la urna restaurada en Rianxo por la Irmandade da Paixón de Cristo, que también estrenó en el Encuentro una cruz más vistosa que la anterior.





El colofón a todos los actos que se vienen celebrando desde el viernes de la semana pasada llegará hoy, Domingo de Pascua. En la mayoría de las localidades se celebrarán misas solemnes, como en Boiro (12.00 y 20.00), en Ribeira (11.00 en Santa Clara y 12.00 en Santa Uxía), en Santiago do Deán (10.00, 12.00 y 20.30 en O Castelo y 11.00 en Santa Cruz) y en O Caramiñal (11.30). En esta última parroquia pobrense tendrá lugar también por primera vez una procesión de la Cofradía do Santo Cristo e Oración no Horto con la imagen de Jesús Resucitado, que elaboró el escultor Ricardo Dávila Santos y que bendijo el arzobispo de Santiago, Julián Barrio.