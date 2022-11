El BNG arranca a la Xunta un compromiso de ayudas para paliar las consecuencias de arrastres de los incendios por las lluvias

La portavoz del BNG de Pesca en el Parlamento de Galicia, Rosana Pérez, consiguió arrancar de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, el compromiso de la Consellería do Mar de convocar ayudas para paliar las consecuencias provocadas por las lluvias por “sedimentos, lodos e material vexetal acumulado” en los bancos marisqueros. La diputada había alertado previamente de las las consecuencias sobre el sector do mar por los arrastres de las precipitaciones a la Ría de Arousa tras la" importante vaga de lumes" y reclama compensaciones para los afectados. A través de una pregunta al Ejecutivo autonómico, la diputada nacionalista explicó que pasados unos días de la estabilización de los graves incendios del pasado mes de agosto que, según las cifras que facilitó, calcinaron más de 2.200 hectáreas en O Barbanza, representantes de distintas cofradías y agrupaciones de mariscadores de la margen norte de la ría arousana hicieron público su temor por la afección a sus bancos marisqueros. "Esta preocupación, xunto con outras demandas -afirmó Rosana Pérez-, foi trasladada ao conselleiro de Medio Rural a través dos alcaldes da Mancomunidade Barbanza-Arousa nunha reunión o 17 de agosto, coincidindo co anuncio público de Augas de Galicia en Coordinación coa Consellería de Medio Rural para inspeccionar diferentes puntos afectados".



Sin embargo, Rosana Pérez explicó que a principios de septiembre, con la llegada de las primeras precipitaciones ”confirmáronse os peores presaxios e os restos dos incendios chegaron á Ría de Arousa a través, principalmente, dos ríos Pedras, na Pobra do Caramiñal, e Coroño, en Boiro”. La diputada nacionalista criticó que la Consellería de Medio Rural "apurouse a facer público que a turbidez da auga 'na ría non era produto da cinza, e os propios técnicos do CIF de Lourizan afirmaron que se debía a 'terra dos camiños e sedimentos que había nos ríos', defendendo incluso que 'os sedimentos chegaron á ría antes dos incendios', versión coa que non concordaban os patróns maiores, que insistían en que se percibía cinza en suspensión nomar". Rosana Pérez agregó que, a pesar de todas las imágenes que se pudieron ver aquellos días, la Consellería do Mar apoyó las declaraciones de Medio Rural y aseguró que seguirían vigilantes. "As choiva volveron a mediados de outubro e, a Confraría da Pobra do Caramiñal fixo público que o banco marisqueiro da praia dos Raposiños tiña, nalgúns puntos, unha capa de lodo e cinzas dun metro de altura”, indicó la diputada frentista, quien añadió que al día siguiente, tras intentar limpiar la zona afectada con maquinaria contratada por el Concello pobrense, "e sen que a Consellería do Mar se puxese aínda en contacto con eles, xa daban gran parte do marisco por perdido e se descoñece o verdadeiro alcance dos danos e a afectación". En este sentido, Rosana Pérez preguntó qué medios pondrá a disposición el departamento que dirige Rosa Quintana para las cofradías afectadas y cómo serán abordados los dados en los bancos marisqueros para su limpieza y recuperación.





La diputada nacionalista recalcó que todos esos materiales aparecen el año en que se producen los incendios al igual que “os arrastres” tras las primeras lluvias y, en su opinión, resulta “contraditorio” que los técnicos aseguren que esos materiales son previos a los incendios "cando durante un gran número de anos nunca apareceran". Por otro lado, Rosana Pérez replicó a Rodríguez que los datos referidos sobre el marisco recogido durante los meses de septiembre hasta noviembre deben ser comparados con los recogidos en periodos diferentes, “referencia que a Consellería do Mar non fixo”, afirmó. La portavoz nacionalista de Pesca indicó que las consellerías de Mar y de Medio Rural deben poner los medios necesarios ante la carencia de los ayuntamientos, y recordó que el de Aa Pobra alquiló medios para llevar a cabo la limpieza y que puso a disposición de la Cofradía de Pescadores a lo que sumó otras labores contra los incendios en el monte. Finalmente, la parlamentaria nacionalista afeó "a falta de prevención das consellerías do Mar e Medio Rural" y volvió a reclamar medios para impedir los arrastres de restos vegetales y lodos que van a parar a la ría.