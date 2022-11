El BNG centra sus enmiendas al Presupuesto del Estado para O Barbanza en recuperaciones ambientales y la conexión por tren

El Bloque Nacionalista Galego focaliza las enmiendas registradas al Presupuesto General del Estado (PGE) para O Barbanza en la recuperación ambiental de espacios naturales. La formación frentista, a través de su diputado en el Congreso, Néstor Rego, defenderá la implantación en la comarca de un servicio de transporte ferroviario que permita conectar los cuatro municipios la conforman con las principales ciudades de la comunidad autonómica. "Nunha zona moi próxima ao casco urbano de Rianxo, degradada pola erosión do mar e a perda de terreo, atópanse os acantilados Tanxil-Pedra Vixía-Tronco" explica el parlamentario nacionalista en una de las enmiendas presentadas para su recuperación. De hecho, según recuerda el alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, este proyecto llegó a incluirse en el PGE de 2007, pero asegura que, finalmente, el Ejecutivo estatal no lo ejecutó. "É máis necesario que nunca recuperar os acantilados e acometer estas obras" reclama.





Paralelamente, el BNG propone recuperar el borde litoral de A Ribeiriña, en A Pobra, del que dice que tiene un gran valor social y paisajístico, on acceso a calas muy concurrida, y que discurre por el llamado Camino Real hasta el límite con Boiro y del que asegura que está "moi deteriorado" en la actualidad. De igual modo, señala que también "rexistramos unha emenda para a rexeneración ambiental da praia pobrense do Areal, xa que é a única urbana do municipio, moi frecuentada pola veciñanza e polos visitantes da vila", manifestó la teniente de alcalde de A Pobra y portavoz municipal del BNG, Amparo Cerecedo, quien detalló que una parte ya se encuentra en proceso de recuperación, pero agrega que es necesaria "unha segunda fase que permita finalizar a súa rexeneración total". Asimismo, registró la solicitud de un nuevo proyecto paraa la recuperación de la playa de A Corna, entre A Pobra y Ribeira, "que posúe un grande valor paisaxístico e natural, cunha flora e unha fauna que necesitan da súa recuperación ante a degradación que presenta a día de hoxe, detalla el Bloque.





Transporte ferroviario

Ademas, los nacionalistas presentan un proyecto para estudiar la conexión ferroviaria de O Barbanza. "É necesario realizar un estudo técnico para a implantación dunha conexión ferroviaria que conecte a comarca coas principais cidades, dando unha alternativa de transporte público, sustentábel e áxil" explicó Néstor Rego. Por su parte, el portavoz municipal del BNG en Ribeira y responsable comarcal, Luís Pérez Barral, indicó que la comarca no dispone de esa conexión por tren que facilite una movilidad alternativa a pesar de que, entre Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo tienen más de 66.000 potenciales usuarios y la estación más próxima es la de Padrón, situada a más de 40 kilómetros de la capital barbanzana. "O desenvolvemento do tren lixeiro, de cercanías ou unha liña de ferrocarril axudaría a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro ao mesmo tempo que facilitaría que moitas persoas, que por motivos laborais ou de estudo teñen que desprazarse fóra da comarca, manteñan as súas vivendas na área grazas a ter unha boa rede de transporte público", concluyó el diputado nacionalista en la Cámara Baja.