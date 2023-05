El BNG compromete actividades de conciliación para fomentar la igualdad y natalidad si gobierna en Ribeira

El BNG de Ribeira anuncia su compromiso a desarrollar políticas de conciliación para que las familias cuenten con actividades municipales programadas para niños durante todo el año, como una medida que considera efectiva de fomento de la igualdad y de la natalidad. El alcaldable Luis Pérez Barral, junto a Gruz Rivadula y otros miembros de la candidatura frentista anunciaron algunas de las medidas de su programa de conciliación que pretende poner en marcha si llega a gobernar, "cunha clara aposta pola igualdade e polo coidado das persoas, para favorecer a compatibilidade de horarios laborais e familiares e facilitar a natalidade".

Entre los compromisos del Bloque destacan la dotación de nuevos parques cubiertos para jugar al aire libre en verano e invierno, puntos de atención a la infancia para dejar a los chiquillos mientras se hacen recados, y un trazado viario de caminos escolares para que los alumnos puedan llegar andando a los centros educativos, con la implicación dde los vecinos "e o calmado do tráfico para favorecer a seguranza e os hábitos saudables na infancia", precisó.

"Estas iniciativas compleméntanse coa posta en marcha dun programa para mellorar o servizo dos comedores escolares e coa firme convicción de traballar a carón das ANPA e das familias para desenvolver todo tipo de actividades”, explicó Pérez Barral. En caso de que el BNG llegue a la Alcaldía, anuncia que trabajará para la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, "non só para contratar mulleres e reducir a fenda de xénero, senón tamén para fomentar que as empresas destaquen por desenvolver políticas a favor da igualdade e da conciliación", indicó. En este sentido, los nacionalistas apuestan a corto plazo por reforzar el Servizo de Axuda no Fogar y, a largo plazo, municipalizar este servicio.