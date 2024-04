El BNG da a conocer en O Barbanza sus iniciativas en contra de la instalación de Altri en Palas de Rei

Representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en tres de los municipios de O Barbanza, acompañados de la parlamentaria gallega y responsable de los asuntos del sector pesquero, Rosana Pérez, expresó su rechazo a la implantación de la macrocelulosa Altri en la localidad lucense de Palas de Rei, "aproveitando a auga do Ulla que baixaría ate a ría de Arousa afectando a todo o consumo, industrial e humano que se nutre do río", señalan desde la formación frentista. Los nacionalistas, en un acto celebrado en Cabo de Cruz, dieron cuenta de las iniciativas que están desarrollando en los diferentes ayuntamientos y en la sede parlamentaria, como es el caso de una proposición no de ley centrada en la afección a las localidades de la margen norte de la ría arousana en cuanto al suministro de agua. "Xa estes anos os limites do subministro veñen provocando restricións aos veciños e acoutando as posibilidades de desenvolvemento de chan industrial que varios municipios teñen xa iniciado", precisan desde el BNG.

"O Ulla ten xa eivas no seu caudal e o último episodio de seca, despois dun outono-inverno de baixas precipitacións, padecido no verán de 2022 e os concellos abastecidos por dito cauce fluvial tamén estiveron sometidos a restricións de abastecemento", indicaron desde las filas de la agrupación nacionalista en la comarca. Por ello, señalan que no se entiende que se permita implantar una celulosa "que ela soa vai consumir tanta auga como a capacidade total e futura da potabilizadora de Padrón, ampliándose para abastecer de Padrón a Ribeira e de Cesures a Vilagarcía". En ese sentido, la referida propuesta del BNG insta a la Xunta de Galicia a informar negativamente el proyecto que Altri prevé instalar en Palas de Rei, "polos efectos negativos que terá na bacía hidrográfica e na calidade das augas do río Ulla e dos concellos que abastece directamente". Igualmente, demanda impulsar el desarrollo de un plan, en colaboración con las distintas administraciones y el tejido socioeconómico, para la mejora integral de la calidad del agua y de la biodiversidad de la cuenta del río Ulla.

En lo que afecta los municipios barbanzanos, los representantes del BNG señalaron la aprobación de mociones contra el proyecto de Altri, siendo Rianxo el primero de la ría, sumándose posteriormente Boiro y A Pobra. "Tamén se impulsaron accións de recollida de centos de alegacións contrarias ao permiso ambiental da celulosa presentadas nos rexistros dos concellos e a celebración de actos informativos xunto a outras actuacións reivindicativas en toda a bisbarra que se irán intensificando nas vindeiras datas", indicaron desde el BNG de O Barbanza, que concluyeron que "co pano de fondo da gamela 'Esperanza' agardamos este proxecto se paralice en prol do noso ecosistema e a vida económica e ambiental da Ría de Arousa".