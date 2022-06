El BNG demanda medidas urgentes para paliar el deterioro ambiental y la merma productiva de la Ría de Arousa

El BNG barbanzano demanda a través de iniciativas parlamentarias que la Administración autonómica gallega adopte actuaciones urgentes para detener el deterioro ambiental y la merma productiva de la Ría de Arousa. Desde la formación frentista se indicó que, pese a la riqueza extraordinaria de esta ría, la Xunta no tiene entre sus objetivos tener una calidad de las aguas para garantizar esa biodiversidad y capacidad productiva “ante unha situación que é clamorosa”.

La formación nacionalsita refirió datos de la Plataforma Tecnolóxica de Pesca, de la Consellería do Mar, en los que “se demostra que o descenso produtivo nos últimos 20 anos é estrepitoso nalgúns casos, como no do berberecho ou no do reló, onde na actualidade só se está a producir o 22,8% e o 13,8%, respectivamente, da media desde o ano 2002”. Y concreta que si en el periodo 2002-2021 la producción media de berberecho era de 724 toneladas anuales, el año pasado sólo se produjeron 165, y que en el caso del reló su presencia en la ría no pasa de ser testimonial, y frente a la media de 493 toneladas al año en 2021 fue de 68.