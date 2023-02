El BNG denuncia el "sobrecuste insostible" para las arcas municipales del futuro auditorio de Ribeira

El BNG de Ribeira denuncia que el "sobrecuste insostible" para las arcas municipales del futuro auditorio municipal se sigue disparandodo y critica que la "ineficiente xestión do PP" provoca incrementos millonarios sobre lo inicialmente presupuestado en las obras en la capitla barbanzana. La formación frentista indica en relación al anuncio d la licitación de 580 butacas para las dos salas, principal y polivalente, de esa instalación por valor de 323.258 euros no ha hecho más que confirmar sus reiteradas denuncias al respecto, y recordó que el presupuesto inicial para construir ese auditorio ascendía a 2,5 millones de euros, pero que durante la redacción del proyecto constructivo se observaron carencias que provocaron que se elevase a 3,6 millones "con todo incluído para entrar en funcionamento", pero que, finalmente, salió a licitación por 4,2 millones de euros y en la actualidad, según el BNG, se está en cinco millones, aunque cabe recordar que el alcalde ya llegó a indicar en un pleno que rondaría los seis millones.

El portavoz del BNG, Luis Pérez Barral, cree que el Ejecutivo local "perdeu toda credibilidade xa que puxo todo tipo de desculpas pero o único certo é que evidencia a nefasta xestión realizada polo Partido Popular fica patente con case calquera obra que se realiza no municipio, sendo incapaces de executar en tempo, forma e orzamento as obras que eles mesmos proxectan". Igualmente, refiere que esto mismo sucede en obras como la de la Casa da Xuventude, cuyo valor inicial fue de 860.000 euros y ya llevar 1,1 millones de euros gastados en sucesivas reformas "por culpa do seu abandono"- También cita la obra dle mercado municipal, que pasó de 2,7 a 3,5 millones de euros, el pabelllón de Palmeira al pasar de 1,3 a 2 millones de euros, además de indicar que la depuradora tuvo un sobrecoste de un millón de euros, y que se puden seguri poniendo ejemplos como el de la escuela infantil, el matadero municipal o el centro social de Carreira”.

Pérez Barral cuestiona que muchas de las obras que se hacen en Ribeira "sofren paralizacións na metade da súa construción, modifícanse e incrementan de maneira alarmante os custes previstos incialmente", y añade que "o Goberno local só se centra nas grandes obras e demostra a súa incapacidade para atender as demandas veciñais, pero o que é máis grave é que malgasta os cartos públicos que son de todos e todas”. Por ello, desde el Bloque indican que seguirán traballando para que se atiendan las cuestiones que realmente le preocupan a los vecinos, "como mellorar o mantemento e a limpeza de parques, estradas ou equipamentos públicos que esmorecen pola mala e ineficiente xestión do PP". Desde esta agrupación frentista le exigen al alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, que "se poña a traballar para sacar os proxectos adiante, mellorar o mantemento dos edificios e equipamentos públicos porque Ribeira non pode seguir esmorecendo por causa da súa mala xestión ou que deixe paso", concluyó.