El BNG exige que se cancele la autorización de Sálvora como punto de vertido de dragados

El Bloque Nacinlista Galego se opone a la utilización de la ría de Arousa como punto de vertido de materiales de dragado y exige la clausura definitiva de la zona de vertido en las proximidades de la isla de Sálvora. Reclaman, además, un estudio detallado sobre el impacto que esta situación podría causar en una zona que se caracteriza por su biodiversidad.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, afirma que ‘‘resulta inaceptábel que o Goberno do Estado continúe a considerar as rías galegas como un vertedoiro para os residuos dos dragados portuarios, poñendo en risco a biodiversidade e os sectores produtivos da nosa costa’’. En este sentido, apunta que ‘‘a decisión de reactivar o punto de vertido en Sálvora atenta contra o interese xeral e contravén os acordos no Parlamento galego''.

Por su parte, la diputada en el Parlamento gallego, Rosana Pérez, precisa que ''en 2019 o Parlamento galego aprobou por unaminidade unha resolución instando á Xunta a buscar alternativas sustentábeis para o depósito de lodos de dragados, garantindo que non afectasen ás rías galegas''.

Y el alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, demanda que ‘‘a xestión dos dragados debe facerse con criteiros ambientais e sociais’’.

La formación nacionalista exige que el Gobierno central y la Xunta garanticen la protección ambiental de la ría de Arousa y anuncia nuevas iniciativas en el Congreso y en el Parlamento para frenar esta situación.