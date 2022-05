El BNG reclama a la Xunta que dote a la comarca de O Barbanza de una ambulancia medicalizada

El BNG presenta en el Parlamento Gallego una proposición no de lei para su debate en el pleno con la que insta a la Xunta a dotar a la comarca de O Barbanza de un servicio permanente de ambulancia de soporte vital avanzado.





Los nacionalistas consideran que los recursos sanitarios existentes en la comarca “non permiten a atención de patoloxías graves nin, en moitos casos, prestar asistencia médica in situ a doentes de extrema gravidade, nin asistilos con persoal facultativo e de enfermería durante os traslados a un centro hospitalario, ao non contar con ambulancia de soporte vital avanzado nin ter UCI o Hospital do Barbanza”. Opinan que “non é entendíbel que esta comarca, cunha importante actividade económica con potencial risco, como é o traballo no mar e unha importante actividade industrial, non teña un hospital con UCI e non conte con ningunha ambulancia de soporte vital avanzado”, y más teniendo en cuenta que en la atención de las patologías graves, el tiempo es un factor esencial.





El BNG barbanzano recuerda que en el año 2019 más de 4.500 personas y diversos colectivos y entidades de la comarca firmaron una petición para conseguir que el hospital comarcal contase con una ambulancia medicalizada del 061. “Sobran as razóns que xustifican a necesidade dunha ambulancia de soporte vital avanzado para a comarca do Barbanza” y por ello, los nacionalistas llevan años demandando este servicio vital a través de enmiendas presentadas a los presupuestos de la Xunta, o solicitando su inclusión en los concursos para la adjudicación del servicio de transporte sanitario, “demandas que ata o de agora non foron tidas en consideración”, lamenta el BNG.