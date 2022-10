El BNG de Ribeira demanda la reorganización y limpieza de los contenedores de basura en Carreira

El BNG pide al Concello la mejora del emplazamiento de los contenedores de basura de Carreira, ya que dificultan el tránsito de personas y obstaculizan la visibilidad de vehículos, entre otros problemas, como la limpieza de esos recipientes, precisando que hay algunos que están rotos o no funcionan. La edila Cruz Rivadulla dio a conocer algún ejemplo de ellos en la carretera de A Graña, a la altura de Vixán, en los que hay una parada de autobús encajada entre varios de esos depósitos, provocando molestias y dificultades a usuarios del transporte público, y otros que están prácticamente encima de la carretera, por lo que para depositar la basura deben ponerse sobre la calzada, con el riesgo que acarrea. Y señala que recibieron quejas por contenedores rotos o que desprenden mal olor y por la incomodidad que supone tener materiales voluminosos como muebles depositados junto los contenedores “pasando días ata que os retiran do lugar”, aseguró Rivadulla.





"Non son poucas as queixas sobre contedores que están rotos, sobre os cheiros que se producen pola falta de limpeza dos recipientes ou a incomodidade que supón ter materiais voluminosos tales como mobles que algunhas persoas depositan a carón dos contedores pasando días ata que os retiran do lugar" asegurou Rivadulla Márquez. Con respecto á colocación dos contedores, la edila frentista cree que se trata de un asunto que provoca malestar por todo el municipio pero precisó que en el caso de Carreira "para botar o lixo hai que estar na estrada co conseguinte perigo que iso supón"al estar casi encima de la calzada. Desde el BNG informaron de que presentaron numerosas iniciativas para instar al Goberno local a trabajar para buscar un emplazamiento apropiado para los contedores de basura de grandes dimesiones, evitando que obstaculicen el paso de peatones o provoquen problemas de visibilidad a los vehículos. También le pide al Ejecutivo que preside Manuel Ruiz que "reforce a limpeza dos recipientes e se reparen todos aqueles que teñen desperfectos ou funcionan mal". Por último reclama la realización de una campaña informativa sobre la gratuidad del punto limpio y del teléfono para la recogida de enseres.