El BNG solicita al Concello de Ribeira que revise la red de sumideros para tratar de evitar inundaciones que afecten a los vecinos

El BNG ribeirense recriminó la “inoperatividade” del Ejecutivo local por considerar que no tiene limpios los sumideros en plena época de lluvias, lo que provocó que hubiera inundaciones en calles y viviendas y fincas particulares. La formación frentista dice que el Gobierno municipal “non fixo os deberes” a pesar de haber recibido aviso de vecinos y del BNG, que recordó que presentó iniciativas para tratar de resolver problemas de mal funcionamiento de la red de saneamiento, por lo que su portavoz, Luis Pérez, demanda la revisión de esos sistemas para evitar las consecuencias como las que se registraron a comienzos de semana. “Temos exemplos por todos lados, como na céntrica Rúa de Galicia, onde se acumularon varios centímetros de auga poñendo en risco aos establecementos comerciais, ou na Rúa Celeiráns en Aguiño asolagáronse parcelas de varios veciños, co perigo de que lle entrase toda a auga para as casas, debido a que a canalización das augas pluviais desa zona non é capaz de absorber toda a auga”. Respecto a la parroquia aguiñense, donde una residente en la Rúa Francisco Lorenzo Mariño vivió una situación verdaderamente angustiosa al ver como se inundaba su casa, el BNG asegura que ya llueve sobre mojado e insta al equipo de gobierno a buscar una solución urgente para evitar que los vecinos se vean afectados “cada vez que o sistema de sumidoiros non é capaz de absorber a auga caída, xunto coa do regato que hai na zona”.

