Boiro prevé ampliar su dotación de aparcamientos en la Avenida da Constitución y en Escarabote

El Ejecutivo local boirense está dispuesto a incrementar el espacio de aparcamiento en diferentes lugares del municipio, concretamente en lugares donde se detectan dificultades de ese tipo de espacios, como es en la céntrica Avenida da Constitución, pero también en Escarabote y en Espiñeira. Para ello, pretende recurrir de nuevo a la fórmula del arrendamiento por valor del IBI (catastro) en varias parcelas para acondicionarlas y dotar a la localidad de nuevas zonas de estacionamiento. Ese sistema lo ha utilizado en un terreno situado en la zona del a Rúa Cruceiro, muy cerca del centro urbano. “Deste xeito, os propietarios non teñen que aboar o imposto e non se teñen que ocupar do mantemento da finca”, manifestó el alcalde.





Con el objetivo de habilitar esos nuevos espacios y mejorar la movilidad y la creación de nuevas plazas para favorecer el acceso a las zonas comerciales, el alcalde, José Ramón Romero, y el edil de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, visitaron ayer ese nuevo aparcamiento que ya está abierto al público. Desde el Concello boirense detallan que la intervención ejecutada ha permitido habilitar cerca de 40 plazas de estacionamiento en ese entorno. “Co acondicionamento dunha finca o Goberno local completa as actuacións que se realizaron na zona de Bao e Rúa Nova de pavimentado da estrada e a reordenación dos espazos de estacionamento para aumentar a seguridade viaria e mellorar a fluidez do tráfico”, señalaron fuentes del Ejecutivo.





“Ofrecer servizos como a facilidade para aparcar é fundamental para a veciñanza e tamén para o comercio local, polo que a seguridade viaria e a fluidez do tráfico son unha prioridade para este Goberno“, afirmó Romero. Además de la reorganización del espacio con que se ganaron nuevas plazas para aparcar, se habilitaron una veintena en una parcela que estaba sin acondicionar y el sistema de arrendamiento de la misma se efectúa mediante la firma de un convenio con sus propietarios, tal y como ya se indicó, por el importe del valor del IBI.