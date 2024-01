Boiro programa la movilización de medios ante la posible llegada de pellets plásticos a su costa

El Ayuntamiento de Boiro acogió esta mañana una comisión de seguimiento sobre el estado del litoral del municipio para programar la posible movilización de medios en el caso de la llegada de pellets plásticos a sus playas. Después de dicha reunión, en la que participaron el alcalde, José Ramón Romero, y otros miembros del Gobierno local, así como técnicos y efectivos de los departamentos de Medio Ambiente, Protección Civil y Policía Local, el mandatario local manifestó que "aínda non se detectou a chegada de pellets plásticos ás nosas praias, pero estamos moi pendentes da súa evolución e revisámolas a diario para estar preparados e coñecer os medios dos que imos dispoñer para a limpeza dos areais”.



En ese encuentro se acordó el protocolo a seguir para la coordinación de voluntarios para la limpieza y recogida en el caso de la aparición de esos microplásticos, por lo que se ruega a que quienes localicen un vertido de ese material o que sea sospechoso se ponga en contacto con Protección Civil, llamando al 610 558 383, para corroborar de qué se trata y poder activar el protocolo de forma organizada.

“O actual goberno da Xunta de Galicia volve demostrar que non lle interesa nada o noso mar, deixando toda a responsabiliade desta catástrofe medioambiental aos Concellos que non dispoñemos dos recursos necesarios para facerlle fronte”, lamentó el alcalde socilaista de Boiro. Desde el Ayuntamiento boirense indicaron que acaban de solicitarle a la Consellería do Mar y a la Delegación del Gobierno en Galicia información sobre como debe ser el protocolo de actuación y de gestión de los residuos recogidos una vez activado o nivel 2 de alerta del Plan Camgal.