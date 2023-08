Boiro rindió homenaje a Ricardo Vilas, de Cespón, con motivo del Día da Galiza Mártir

La rotonda de Cimadevila, donde desde hace un par de décadas se recuerda a los boirenses que perdieron su vida en la defensa de valores democráticos y que cada 17 de agosto suma un nuevo homenajeado, acogió este jueves la celebración de un nuevo acto con motivo del Día da Galiza Mártir, con un recuerdo especial para Ricardo Vilas Quintáns, natural de Treites (Cespón), “asasinado vilmente nos Muiños da Arribada polos falanxistas, unha vez que dous veciños del foran a Boiro a delatar o seu agacho. O día 2 de setembro de 1936, cando contaba con 42 anos, trinta falanxistas de Boiro presentáronse no muíño e empezaron a insultalo e a disparar sobre él. Acusábano de ser un dos artífices do derrubo da Ponte Beluso, amais de ser afín ao goberno local”, indicó Xosé Deira en ese evento. Al mismo acto asistieron un centenar de personas, entre los que se encontraban el alcalde boirense y cuatro ediles de su Ejecutivo local, e intervinieron también la nueva concejala del BNG boirense, Patricia Silva, y el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, Carlos Cimadevila, e incluyó la entrega a los familiares de Vilas Quintáns de un cuadro realizado por el artista Che Tembra con el que el BNG quiso homenajear a Ricardo Vilas y en el que, además de un ramo con flores con los colores de la bandera de la República, puede leerse "o voso sacrificio non foi inútil, os vosos soños formarán parte da nosa realidade".



Además, Xosé Deira refirió sobre el homenajeado que trabajaba de carpintero y labrador y que cuando los "sublevados" entraron en Boiro por Ponte Goiáns, Ricarlos Vilas se echó al monte porque sabía que andaban en su busca y que dormía en los Muiños da Arribada. "Foi un veciño seu, casado en Taragoña, o que o delaou, aínda tivo a cara de estar falando con él, e xunto con outro veciño de Cespón achegouse a Boiro para explicarlle aos falanxistas onde estaba agochado". Y añadió que el parte de defuncion, como todos los firmados así, dice que la causa de su muerte fue por 'hemorraxia interna provocada por tiros de arma de fogo'. Foi soterrado no cemiterio parroquial, pero coa orde de que o seu nome non figure no lugar do seu soterramento. Por ilo, cremos que o seu nome debe saír á luz e recibir o recoñecemento merecido, xa que non foi un traidor nin un rebelde, senón un home bo e xeneroso que actuou sempre convencido de que facía o que era bo para o seu pobo e para a convivencia veciñal" y que perdió su vida defendiendo la convivencia, la Democracia y el Estado de Derecho. Deira precisó que cuando se produjo el golpe militar y empezó a difundirse que ls tropas ib a entrar por Padrón, "mineiros de San Fins e veciños de Cespón e Boiro organizáronse para derrubar Ponte Goiáns", y que a uno de los que acusaron de esa voladura fue Ricardos Vilas Quintáns, junto con Saavedra, O Chiquelo, O Lorcho, Celestino Horta e outros".