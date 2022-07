Un bombero sufre irritación en la cara a causa del insecticida usado para eliminar un nido de velutinas en Pobra

Un bombero del parque comarcal de Ribeira fue atendido en la noche de ayer en el Hospital do Barbanza a causa de una pequeña irritación que sufrió en la piel de la cara a causa de unas partículas del insecticida que estaba utilizando en la eliminación de un nido de velutinas debajo de la cubierta de una viviendas en A Pobra y que le entraron a causa de una racha de viento, pese a llevar equipos de protección, tales como EPI, gafas y mascarilla. Desde este servicio perteneciente al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña negaron que lo ocurrido se debiera a la ingesta accidental de veneno de veluntina, como se llegó a difundir a primera hora de esta mañana desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia.





El suceso ocurrió en torno a las diez de la noche cuando la dotación de giuardia del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento ribeirense esperó a última hora del viernes para atender ese servicio,tenien do en cuenta que es a esas horas cuando regresan las avispas al nido. Este último se encontraba a unos seis metros de altura, por lo que los Bomberos acudieron con el camión autoescala, pero como no podía acceder, optaron por hacerlo con una escalera de mano.





Al regresar al parque, el bombero que realizó directamente la intervención le comentó al cabo que le picaba un poco la cara -se trata de algo que ya le ha pasado a oros compañeros- y también se lo dijo al sargento, quien le recomendó que llamase al 112 para que le pasasen con un médico de Urxencias Sanitarias-061 Galicia para que le asesorase sobre lo que debía hacer para calmar y lograr que deapareciera ese picor. En ese momento, desde dicho servicio asistencial se activó el protocolo y se avisó a una ambulancia para que acudiera al parque.





Aunque la situación no parecía grave, los técnicos decidieron llevarlo por precaución al Hospital do Barbanza, que se encuentra cerca de allí, y recibió el alta en poco tiempo tras recibir la atención que precisaba. Cuando todo ya había acabado, en el parque se personó una patrulla de la Policía Nacional, a la que se había alertado de un accidente laboral sufrido por un bombero de Ribeira, pero les aclararon a los agentes de la comisaría que no había ocurrido nada importante y les describieron lo sucedido, por lo que no se le dio más importancia.