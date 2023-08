Bomberos de O Barbanza denuncian la falta de personal, una deficiente gestión y vehículos obsoletos

Los Bomberos de O Barbanza denuncian la falta de personal, vehículos obsoletos y “unha deficiente xestión” que, a su juicio, ponen en riesgo su capacidad de respuesta eficaz a emergencias y catástrofes dentro de la labor esencial que desempeñan en la protección y seguridad ciudadana. Su representante en CCOO, Moisés Fernández, señala que la “crónica falta de recursos humanos” es una de las problemáticas “máis prementes”, pues limita su actuación en situaciones de emergencia, pues los profesionales presentes deben hacer frente a “unha carga de traballo desproporcionada”.



“A seguridade dos cidadáns está en xogo cando os bombeiros deben enfrontar múltiples emerxencias sen a contía necesaria de persoal para actuar con eficacia. Dende a apertura destes parques no 2004 non se aumentou o plantel, pero sí subiu a poboación e a cifra de intervencións”, dijo. Como ejemplo de servicios precarios citó que las dotaciones mínimas son de 2 o 3 efectivos por parque, y en caso de alguna baja tienen que cerrar, como ya sucedió en Ribeira.



“A idade avanzada e as condicións deterioradas dos mesmos reducen a súa fiabilidade e rendemento en momentos críticos. As emerxencias requiren ferramentas de traballo modernas e en bo estado, e é inaceptable que os bombeiros se vexan limitados polos medios de transporte, que non están á altura das súas tarefas”, dijo Fernández. Añade que cada pocos días hay vehículos de baja y fuera de servicio por averías en las que se gasta mucho dinero. Sostiene que debe invertirse en renovar su flota “en vez de poñer parches ineficaces amañando vehículos antigos”.



Fernández dice que una gestión adecuada es “crucial” para mantener un parque de bomberos funcionando óptimamente “pero a falta de planificación estratéxica e de investimento suficiente impiden a modernización das instalacións e a actualización dos equipos. É imperativo que as autoridades recoñezan a importancia desta institución e asignen os recursos necesarios para garantir un servizo de emerxencias de calidade e acorde ao territorio e á poboación que se atende”.



Medidas decisivas

Los bomberos barbanzanos consideran que llegó la hora de que sus líderes locales y autoridades competentes tomen medidas decisivas para abordar las carencias que amenazan la eficacia y la seguridade los parques de bomberos de O Barbanza. “Urxe un aumento de persoal, e a planificación dunha formación continua para asegurar que os bombeiros estean plenamente preparados para calquera situación”. Entre las demandas figuran la aplicación de la sentencia para devolver la estabilidad al personal subrogado, fijar un calendario de negociación para acordar un convenio colectivo unificado y homogeneizado de ámbito autonómico acorde a su profesión, en el que se regule su actividad para garantizar la cobertura de ausencias por bajas o permisos con el fin de que prestar el servicio no dependa de la buena voluntad de los trabajadores realizando horas extras voluntarias, como vino sucediendo hasta ahora.

De igual modo, consideran que es imprescindible negociar una RPT acorde al servicio de bomberos con evaluación del puesto de trabajo y que regule unas dotaciones mínimas de trabajo por turno “que actualmente son exaxeradamente precarias”, concluyó Fernández.