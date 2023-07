Bomberos de Ribeira se concentran para visibilizar la precaria situación que llevó al cierre de su parque de 72 horas

Bomberos del parque comarcal de Ribeira se concentraron a las nueve de esta mañana delante de sus instalaciones en Xarás que desde ese mismo mismo momento y durante las próximas 72 horas, hasta las nueve de la mañana del domingo, día 16 de julio, estarán cerradas debido a la falta de personal suficiente para atender los servicios mínimos y garantizar la presencia de dos profesionales que le permita funcionar. Esta es la primera vez en que se produce esta situación desde la apertura de dicho parque comarcal en la capital barbanzana en el verano de 2004, y de ello se ha avisado a los ayuntamientos de Ribeira, Porto do Son y A Pobra, así como al GAEM y a las agrupaciones de Protección civil pobrense y sonense, además de al 112.

Fuentes sindicales indicaron que en el pasado ya hubo problemas similares, pero se fueron solventando “cubriéndose la falta de personal gracias a que los bomberos realizaron horas extras voluntarias para mantenerlo abierto”, pero adoptaron la medida de no hacerlas para demostrar que el servicio se presta “pola boa vontade dos traballadores e non pola nula organización nin previsión de quen debe velar porque o servizo se preste da mellor maneira”. Ese cierre se produce en una situación de huelga autonómica indefinida en su sector que comenzó hace un mes para demandar de las administraciones responsables, Xunta y Diputación de A Coruña, un convenio colectivo justo y acorde a su profesión, con condiciones dignas.

Esa concentración tuvo lugar escasos minutos antes de partir en coches particulares en dirección a Santiago para participar junto a otros compñeros del resto de parque comarcales gallegos, entre los que también estaban los profesionales de Boiro, en la manifestación convocada por las calles de la ciudad, con salida desde el Parlamento, donde coincidieron con el más de un centenar de vecinos de Corrubedo que se concentraron en ese lugar, y que incluso llegaron a cortar el tráfico, para demandar un médico todos los días a tiempo completo, y se transmitieron ánimos mutuamente en la lucha por sus derechos. La protesta de los Bomberos les llevó seguidamente hasta las inmediaciones de la Xunta de Galicia, en San Caetano, para rematar delante de la sede de la Dirección Xeral de emerxencias, en el barrio de Fontiñas.

Manifestación de los Bomberos comarcales de Galicia por las calles de Santiago en demanda de un convenio colectivo y condiciones dignas

Con esa manifestación quisieron visibilizar su “precaria e preocupante situación” y denunciar el “menosprezo” y “trato insultante” que “nos teñen os nosos gobernantes e tamén cara aos cidadáns aos que teñen que protexer, ademáis de amosar a súa intención de perpetuar e soster de xeito indefinido as condicións abusivas das empresas privadas que xestionaron os parques durante 20 anos, e que lonxe de mellorar empeoran cada día”. En el caso de Ribeira, se precisa que el servicio es “precario” al haber dos bomberos por turno para cuatro camiones.

Los sindicatos convocantes de esta huelga señalaque que la obligación de firmar un convenio colectivo con condiciones por debajo de las que ya tienen y la aceptación de una valoración de puestos de trabajo que no reconoce la labor de los bomberos nin lo valora como debiera "foron as propostas que nos fixeron a Xunta de Galicia e as Deputacións como condición para aplicar unha sentenza do Tribunal Supremo, á que se comprometeran fai máis dun ano, para devolver a estabilidade ás nosas prazas. Os bombeiros comarcais de toda Galicia non podemos consentir que se menosprece deste xeito o noso traballo". Añadieron que la finalidad de esta huelga autonómica y de la manifestación de mañana no es otra que la de luchar por "o que nos corresponde".

En ese sentido, subrayaron que "queremos que se faga unha valoración de postos de traballo xusta, acorde á nosa profesión, aos nosos riscos.e a nosa carga de traballo. O noso labor non pode ser ignorado. Esiximos un convenio autonómico que recoñeza adecuadamente o noso traballo e o noso esforzo cunhas condicións dignas. Agardamos que as Autoridades Competentes escoiten as nosas demandas de xeito inmediato, as atendan como corresponde, e así poder darlle unha solución a este conflito".