Los Bomberos de Ribeira incrementaron casi un 12% su actividad durante el año pasado en relación con el 2021

El parque comarcal de Bomberos de Ribeira llevó a cabo durante el año pasado un total de 342 intervenciones, lo que supuso un incremento de 40 (un 11,7% más) con respecto al 2021. En cuanto a la tipología de los servicios que prestaron los integrantes de su plantilla, las más destacables e importantes en cuanto a su número fueron las desarrolladas en accidentes de tráfico (62), incendios urbanos (34), retirada de avispa velutina (25), rescates de personas (23), incendios en contenedores de basura (14) e incendios forestales (12), entre otras muchos servicios realizados en diferentes localidades de la comarcal y alrededores, así como en sitiuos en los uqe fueron requeridos sus servicios o sus efectivos se presentaron como voluntarios.



Además de las ya habituales intervenciones de asistencias en accidentes de circulación e incendios en viviendas o locales, en el año 2022 también sobresalió la participación en las labores de extinción, junto a compañeros del parque de Boiro y de otras instalaciones similares, en la oleada de incendios forestales “que comezaron cos nosos apoios na provincia de Ourense, concretamente no Barco de Valdeorras, e continuaron xa en agosto cos voraces incendios forestais que empezaron en Boiro e remataron en Oleiros, poñendo en perigo ás persoas do camping Ría de Arosa II e ás poboacións de Oleiros (Ribeira) e Carballosa e Xuño (Porto do Son)”, indicó el jefe del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, Óscar Casais.