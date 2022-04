O Caramiñal estrenará la imagen de Cristo Resucitado en su procesión del Domingo de Pascua

Las parroquias pobrenses de Santa María A Antiga do Caramiñal y Santiago do Deán ya tienen todo preparado para retomar al 100% sus actividades de Semana Santa, después de dos años en que se suspendieron debido a la pandemia del coronavirus. Una de las grandes novedades de estas celebraciones llegará en la primera de ellas, donde se estrenará la imagen de Jesús Resucitado, que saldrá por primera vez en procesión el Domingo de Pascua (7 de abril). Con anterioridad, este sábado será bendecida por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, que acudirá a la villa pobrense con ese fin. Lo hará coincidiendo con la lectura del pregón (20.30) a cargo de Ricardo Dávila Santos, que esculpió esa talla. Una hora antes empezará la misa de la Cofradía de Santo Cristo e Oración no Horto, en la que estaba prevista la imposición de distintivos a nuevos miembros, pero no hay ninguno.



La Semana Santa en O Caramiñal arrancará mañana, a las 20.00 horas con la misa solemne en honor a la Virgen de los Dolores, seguida de la procesión. El Domingo 10 tendrá lugar la bendición de los ramos y procesión desde las 11.30 horas, mientras que el Miércoles Santo tendrá lugar el Vía Crucis con salida desde la capilla del cementerio (22.00). El Jueves Santo habrá procesión a las 19.00, mientras que el Viernes Santo tendrán lugar el Sermón y la Procesión del Encuentro (11.00), los oficios de la Pasión del Señor (18.00) y la procesión de Os Caladiños (23.00).



En O Castelo empezarán los actos este domingo con la bendición de ramos en el atrio (11.30) y una hora después saldrá la procesión de La Borriquita. El Miércoles Santo habrá misa por los miembros fallecidos y la imposición de medallas de la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad (20.30). El Jueves Santo, tras la misa de las 19.00, saldrán en procesión el Beso de Judas y La Sentencia, acompañadas de Xiada, que hará lo propio el Sábado Santo durante la procesión de La Soledad (21.30). El Viernes Santo será el Sermón del Desenclavo (19.30), seguido de la procesión del Santo Entierro, acompañada de la Banda de Música de Valga.