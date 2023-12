Cientos de dorneiros despiden el año de forma anticipada con doce "tarteiradas" en la carpa del Malecón de Ribeira

Por segundo año consecutivo, los dorneiros han celebrado las campanadas de Fin de Año de manera anticipada en su particular Puerta del Sol, que en esta ocasión fue la carpa instalada en el Malecón de Ribeira.

Lo hicieron en un evento que comenzó en torno a las once y media de esta mañana, pero no pudo hacerse como en 2022 en el atrio de la iglesia de Santa Uxía de Ribeira, a escasos metros de la Praza Porta do Sol, por motivos eclesiásticos, debido a la coincidencia de dicha fiesta von la celebració de la misa dominical en el referido templo de la capital barbanzana.

A esa hora se empezaron a repartir los envases que contenían una docena de berberechos cada uno y que los asistentes se comieron a partir de las 11.59 hora al son de cada una de las doce "tarteiradas", es decir, unas campanadas al más puro estilo dorneiro, sin cuartos y, lo más llamativo, golpeando una olla con un mazo de madera de cocina a un ritmo casi frenético que dificultó que muchos de los asistentes pudieran tomarse los doce bivalvos antes de dejar de sonar esas peculiares campanadas.

A su conclusión, comenzó un concierto del grupo Amores de barra, integrado por las potentes voces de Rebe y Marga, que seguirán amenizando la sesión vermú durante aproximadamente una hora y media.

Pese a que la previsión de que el acto remate en torno a las una y media de esta tarde, había quienes tenían intención de continuar de algarabía hasta las campanadas de medianoche desde la Puerta del Sol.